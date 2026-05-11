Jakub Popiwczak już w trakcie fazy play-off obecnego sezonu skończył 30 lat. I choć w Aluron CMC Warcie Zawiercie jest kilku starszych zawodników, to libero jest jednym z najbardziej utytułowanych w ligowej siatkówce zawodników w klubie. Do Zawiercia przeniósł się z JSW Jastrzębskiego Węgla, z którym zdobył osiem medali PlusLigi - w tym trzy złote.

W niedzielę w Sosnowcu po raz czwarty w karierze zawiesił na szyi najcenniejszy ligowy krążek - zdobył go po wygranej 3:1 z Bogdanką LUK Lublin. Już w pierwszym sezonie w Warcie dokonał tego, na co jego klub czekał dziewięć lat od awansu do PlusLigi.

- Zawiercie czekało na to mistrzostwo wiele lat, zawsze byli blisko. Czuć było w drużynie ogromny głód, by wreszcie stanąć na podium ze złotym medalem, a nie patrząc, jak inni się cieszą. Ja się bardzo cieszę, że to się wydarzyło, Bo to środowisko, pan prezes, kibice, zasługują na to, by być najlepsi w Polsce - stwierdził Popiwczak tuż po odebraniu kolejnego medalu.

Wyjątkowe mistrzostwo Jakuba Popiwczaka. "Lublin już był gotowy na świętowanie"

Znakomitemu libero reprezentacji Polski, który w ostatnim meczu finałowym z Bogdanką LUK Lublin zanotował 13 obron, zdobywanie medali jednak w żaden sposób się nie nudzi. Co więcej, podkreślił niecodzienne okoliczności, w których Zawiercianie sięgnęli po historyczne złoto.

To mistrzostwo na pewno jest wyjątkowe pod tym względem, że było pięć meczów, piłeczka przechodziła z jednej strony na drugą. Lublin chyba ostatnio u siebie już był gotowy na świętowanie. I mam wrażenie, że to podrażniło w jakiś sposób nasz zespół

Rywalizacja w finałach PlusLigi trwała aż pięć meczów po raz pierwszy od 2013 r. Od tamtej pory nie zawsze drużyny grały o złoto do trzech wygranych, ale gdy obowiązywał ten format, sprawa tytułu zawsze rozstrzygała się wcześniej. Tym razem w finałowej rywalizacji nie brakowało zwrotów akcji. Również w jej ostatniej odsłonie - w końcu decydujący mecz w Sosnowcu Zawiercianie rozpoczęli od seta przegranego aż 15:25.

- Już parę razy w tym roku musieliśmy się zbierać, więc trochę tego doświadczenia mamy. Natomiast nie będę ukrywał, że było nerwowo. Nie tak wyobrażaliśmy sobie początek tego spotkania. Było ciężko, natomiast zwycięzców się nie sądzi. Nie ma znaczenia, że tak się zaczęło. Fajnie, że tak się skończyło, że możemy być teraz najszczęśliwszymi ludźmi na świecie - zaznacza Popiwczak.

Historyczny tytuł Aluron CMC Warty Zawiercie. Ale od razu jest szansa na kolejny

Zawierciański zespół był w tym sezonie uznawany za jednego z głównych faworytów do złota, wygrał fazę zasadniczą. Ale po drodze do tytułu zanotował rozczarowanie w TAURON Pucharze Polski, gdzie nie dostał się do turnieju finałowego. W Klubowych Mistrzostwach Świata zdobył brąz, wcześniej wysoko przegrywając półfinał z Osaka Bluteon.

- Żeby w życiu coś wygrać, trzeba przetrwać trudne momenty. Kłodę pod nogami trzeba czasami przeskoczyć, czasami przejść bokiem, czasem wykopać dziurę i przejść dołem. My te kłody mieliśmy w tym sezonie i mam wrażenie, że to hartowało nasz zespół na takie momenty, jak mecz dzisiejszy i środowy w Lublinie - zaznacza libero Warty.

Popiwczak świętował z kolegami na płycie boiska, potem z kolei cała drużyna wyszła do kibiców zgromadzonych przed halą w Sosnowcu. Rozpoczęło się świętowanie, ale praca siatkarzy z Zawiercia na ten sezon nie została jeszcze zakończona.

Czeka ich bowiem jeszcze walka o medale Ligi Mistrzów. Po raz drugi z rzędu zagrają w turnieju finałowym, 16 maja w półfinale spotkają się z Ziraatem Bankkart Ankara z Turcji. I choć Popiwczak podkreślał, że na razie europejskimi pucharami nie chce zaprzątać sobie głowy, to jednak pamięta, że świętowanie nie może być przesadnie huczne.

- Nie wiem, ile dostaniemy dni wolnego, ale myślę, że jeden dzień i zaczniemy pracować. Ostatnio było głośno o tym, jak Górnik Zabrze zdobył Puchar Polski w piłce nożnej w niedzielę, a od wtorku zaczęli trenować, więc my tym samym trybem - uśmiecha się czterokrotny mistrz Polski.

Z Sosnowca Damian Gołąb

