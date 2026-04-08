To tam zagrają Ukraińcy w PlusLidze. Potwierdza się, czekają na ważną decyzję

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Siatkówka w Jastrzębiu-Zdroju przeżywa obecnie jeden z gorszych okresów w swojej historii. Co prawda podopieczni Andrzeja Kowala pożegnali się z sezonem dopiero w fazie play-off, ale za to pod sporym znakiem zapytania stoi plusligowa przyszłość JSW Jastrzębskiego Węgla. Tymczasem ważną decyzję podjął ukraiński Barkom Każany Lwów. Działacze zza naszej wschodniej granicy według informacji jednego z ekspertów już zdecydowali, czy miasto z województwa śląskiego stanie się nowym domem zespołu.

Zawodnicy Barkom Każany Lwów w pomarańczowych koszulkach PlusLigi stoją razem na boisku podczas meczu
Barkom Każany Lwów Piotr Matusewicz East News

O JSW Jastrzębskim Węglu oraz Barkomie Każany Lwów na wstępie wspominaliśmy nie bez powodu. Od kilku miesięcy głośno zrobiło się o połączeniu obu klubów. Ten pierwszy mierzy się z ogromnymi kłopotami finansowymi. Ukraińcy zaś wyprowadzili się z Elbląga i szukają dla siebie nowego miejsca, w którym rozgrywaliby domowe potyczki. Co rusz dowiadujemy się nowych informacji w tej sprawie. Tym razem porcję kluczowych wieści przekazał w mediach społecznościowych Jakub Balcerzak.

Siatkarski ekspert oznajmił, że przyszłość obu ośrodków powinna się oficjalnie wyjaśnić już niebawem. Konkrety nadeszły zwłaszcza w temacie lwowskiej ekipy. Działacze rzekomo zdecydowali, by na dłużej przycumować w województwie śląskim. "Nieoficjalnie, wszystko pomiędzy samymi klubami zostało w poprzednim tygodniu już sfinalizowane. Barkom-Każany w przyszłym sezonie ma występować w... Jastrzębiu-Zdroju"- napisał.

Następnie Jakub Balcerzak pochylił się nad tematami stricte sportowymi. Zespół z siedzibą za naszą wschodnią granicą według jego wiedzy obejmie Andrzej Kowal, czyli obecny szkoleniowiec JSW Jastrzębskiego Węgla. Trener nie wie jednak na jakich zasadach będzie funkcjonowała drużyna. "W najbliższych dniach okaże się, czy ten klub będzie grał na polskich czy ukraińskich limitach - to obecnie najważniejsza kwestia" - zaznaczył ekspert.

To słodko-gorzkie informacje dla kibiców Jastrzębian. Występy Barkomu Każany oznaczają, iż siatkarska elita zostanie utrzymana w mieście. Co dokładnie stanie się natomiast z niedawnymi medalistami Champions League? "Licencją na występy w rozgrywkach PlusLigi nadal zainteresowany jest Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. W tej kwestii również odbyły się już pierwsze rozmowy. Zostaje kwestia... pieniędzy za które trzeba wykupić licencję Jastrzębian" - podsumował Jakub Balcerzak.

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja