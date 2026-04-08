To tam zagrają Ukraińcy w PlusLidze. Potwierdza się, czekają na ważną decyzję

O JSW Jastrzębskim Węglu oraz Barkomie Każany Lwów na wstępie wspominaliśmy nie bez powodu. Od kilku miesięcy głośno zrobiło się o połączeniu obu klubów. Ten pierwszy mierzy się z ogromnymi kłopotami finansowymi. Ukraińcy zaś wyprowadzili się z Elbląga i szukają dla siebie nowego miejsca, w którym rozgrywaliby domowe potyczki. Co rusz dowiadujemy się nowych informacji w tej sprawie. Tym razem porcję kluczowych wieści przekazał w mediach społecznościowych Jakub Balcerzak.

Siatkarski ekspert oznajmił, że przyszłość obu ośrodków powinna się oficjalnie wyjaśnić już niebawem. Konkrety nadeszły zwłaszcza w temacie lwowskiej ekipy. Działacze rzekomo zdecydowali, by na dłużej przycumować w województwie śląskim. "Nieoficjalnie, wszystko pomiędzy samymi klubami zostało w poprzednim tygodniu już sfinalizowane. Barkom-Każany w przyszłym sezonie ma występować w... Jastrzębiu-Zdroju"- napisał.

Wielka siatkówka ma zostać w Jastrzębiu. Działacze ze Lwowa zdecydowali

Następnie Jakub Balcerzak pochylił się nad tematami stricte sportowymi. Zespół z siedzibą za naszą wschodnią granicą według jego wiedzy obejmie Andrzej Kowal, czyli obecny szkoleniowiec JSW Jastrzębskiego Węgla. Trener nie wie jednak na jakich zasadach będzie funkcjonowała drużyna. "W najbliższych dniach okaże się, czy ten klub będzie grał na polskich czy ukraińskich limitach - to obecnie najważniejsza kwestia" - zaznaczył ekspert.

To słodko-gorzkie informacje dla kibiców Jastrzębian. Występy Barkomu Każany oznaczają, iż siatkarska elita zostanie utrzymana w mieście. Co dokładnie stanie się natomiast z niedawnymi medalistami Champions League? "Licencją na występy w rozgrywkach PlusLigi nadal zainteresowany jest Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa. W tej kwestii również odbyły się już pierwsze rozmowy. Zostaje kwestia... pieniędzy za które trzeba wykupić licencję Jastrzębian" - podsumował Jakub Balcerzak.

Wasyl Tupczij, zawodnik Barkomu Każany Lwów

Siatkarze Barkomu Każany Lwów

Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal

