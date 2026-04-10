To się stanie z gigantem z PlusLigi. Prezes klubu z Ukrainy odsłania kulisy

Dariusz Ostafiński, Interia: Ukraińskie media donoszą o fuzji Barkom Każany Lwów i Jastrzębskiego Węgla.

Dariusz Biernat, wiceprezes Barkom Każany Lwów: Ja nie wiem, skąd się to bierze. Czytam te wszystkie informacje o naszej fuzji z Jastrzębskim Węglem i mogę powiedzieć tyle: to są półprawdy lub kłamstwa. Nie dementujemy tego, bo rozumiemy, że coś musi się dziać, że interes musi się kręcić, ale teraz powiem, jaka jest prawda.

Cała prawda o Jastrzębskim Węglu

To jaka jest prawda?

- Taka, że będziemy grać w Jastrzębiu. Nie ma i nie będzie żadnej fuzji, bo nam nie jest to potrzebne. My utrzymaliśmy się w PlusLidze, mamy swoją licencję i na niej będziemy grać. Ja wiem o tym, że Jastrzębie chce odstąpić swoje miejsce, ale my nie jesteśmy tym zainteresowani.

To kto?

- Wiem, że jest kilku chętnych, ale szczegółów nie znam. Na pewno chodzi o kluby, które spadły z PlusLigi i te z niższej ligi, które stać na grę w elicie. Nie wiem, skąd komuś przyszło do głowy i zamieszał nas w ten temat, bo nam nie jest to do niczego potrzebne.

Czyli nigdy nie rozmawialiście z prezesem Jastrzębskiego Węgla o fuzji i przejęciu ich miejsca w PlusLidze?

- Nigdy. Mamy swoje miejsce i swoją licencję. Fuzja miałaby sens tylko wtedy, jakbyśmy spadli. Raz jeszcze powtórzę, że większość tych informacji, to półprawdy i kłamstwa. Ale to nie pierwszy raz, już to przerabialiśmy.

Wiadomo, kto będzie trenował Barkom Każany

Rozumiem jednak, że gdzieś między tymi półprawdami jest trochę prawdy.

- Prawdą jest, że trenerem naszej drużyny będzie Andrzej Kowal, który w tym sezonie pracuje z Jastrzębskim Węglem. Chcemy łagodnie przejść w nowe miejsce, wyciągnąć rękę w stronę Jastrzębia i środowiska siatkarskiego w mieście. Mogę ogłosić, że część sztabu Jastrzębskiego Węgla zostanie z nami. Jakoś to pożenimy z tym, co jest.

A zawodnicy Jastrzębskiego Węgla?

- Nie doszliśmy do porozumienia z zawodnikami. Problem polegał na tym, że oni nie chcieli zejść poniżej tego, co mieli w Jastrzębskim Węglu. Te ich kontrakty były dość duże. My takich nie podpisujemy. Zatem były rozmowy, ale zakończyły się fiaskiem.

A próbowaliście też zatrzymać te największe gwiazdy? Chodzi mi o Kaczmarka, Brehme i Toniuttiego.

- Z nimi nie było żadnych rozmów. Ta trójka nie wchodziła w rachubę z prostego powodu. Gdy pojawił się temat naszej gry w Jastrzębiu, to Kaczmarek, Brehme i Toniutti mieli już nowe kluby. To wszystko oznacza, że w przyszłym sezonie zagramy tak, jak dotąd, czyli w zasadzie ukraińskim składem.

Ukraińcy w Jastrzębiu na dłużej? Nie chcą kolejnej przeprowadzki za rok

Rozumiem jednak, że po tych wszystkich przeprowadzkach chcielibyście w Jastrzębiu osiąść na dłużej?

- Bardzo byśmy chcieli. Proszę mi uwierzyć, że przeprowadzka rok w rok, to jest dla nas ogromne wyzwanie. Przede wszystkim związane z wynajmem mieszkań dla zawodników. Kolejnym problemem jest nawiązanie kontaktów z nowym środowiskiem i przekonaniem kibiców do siebie. Pokazaniem im, że jesteśmy stąd. Dlatego do Jastrzębia przychodzimy z zamiarem, żeby to było dłużej niż na rok. W sumie to bardzo chcieliśmy zostać w Elblągu, ale kiedy przyszła propozycja z Jastrzębia, żeby tam się przenieść i utrzymać PlusLigę, to postanowiliśmy skorzystać. Nie chcemy jednak kolejne przeprowadzki po sezonie. Wystarczy.

Z naszych informacji wynika, że prezes Jastrzębskiego Węgla obiecywał pracownikom w klubie, że dalej będą mieli pracę. Wzięliście trenera Kowala, więc ich też weźmiecie?

- Nie wiem, co obiecywał prezes Jastrzębskiego Węgla. Jesteśmy osobnym klubem, osobnym tworem i nie mamy żadnych zobowiązań wobec ludzi pracujących dla Jastrzębskiego Węgla. Mogę się jedynie domyślać, że pracownicy Jastrzębskiego Węgla przejdą do Akademii Talentów Jastrzębskiego Węgla.

To miałoby sens.

- To byłby kolejny ruch pozwalający podtrzymać siatkówkę. Byłyby jakieś strukturalne podwaliny pod odrodzenie. Może za jakiś czas, przy lepszej koniunkturze, Jastrzębie zdecyduje się na powrót i spróbuje powalczyć o awans od wyższej ligi. Jest ta akademia, zostaną pracownicy, więc kto wie. W sumie szkoda, żeby w takim ośrodku i z taką tradycją nie było siatki. Ja mam nadzieję, że Barkom Każany grające w Jastrzębiu, to będzie coś, bo pozwoli kibicom lżej przejść przez ten okres bez własnego klubu.

W sumie cała ta sytuacja wokół Jastrzębskiego Węgla pokazuje, jak cienka jest granica między normalnością i upadkiem. Wystarczyło, że odszedł jeden sponsor.

- To jest zawsze problem. Jeden sponsor przez lata dawał dużo, bardzo dużo, a teraz nagle zakręcił kurek i nie ma jak tej pustki wypełnić. Liczę jednak, że Jastrzębie sprzeda miejsce, rozwiąże swoje problemy, a za jakiś czas wróci. A do tego czasu kibice będą mieli Barkom Każany. I mam nadzieję, że zostaniemy dobrze przyjęci, że kibice będą chodzili na nasze mecze, że będą nas wspierali.

Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe

Łukasz Kaczmarek i cała drużyna żegna się z JSW Jastrzębskim Węglem Leszek Szymański PAP

Barkom Każany Lwów Piotr Matusewicz East News

