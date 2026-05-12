To on najdłużej czekał na mistrzostwo. Polski siatkarz zaskoczył po finale

Damian Gołąb, Interia Sport: Jak smakuje pierwszy w karierze złoty medal PlusLigi? Ze wszystkich siatkarzy w drużynie czekałeś na niego najdłużej. Jurij Gladyr jest co prawda od ciebie starszy, ale dla niego to już piąty tytuł mistrza Polski.

Miłosz Zniszczoł, środkowy Aluron CMC Warty Zawiercie: Ładnych parę lat minęło od początków mojej kariery. Zawsze chodziło mi to po głowie, że fajnie byłoby zdobyć tytuł mistrza Polski. Parę lat temu trafiłem do drużyny, która miała taki cel, i fajnie, że udało się go zrealizować.

Spędziłeś w klubie kilka lat, więc widziałeś, jak ta drużyna się tworzyła. Teraz zrobiliście krok, którego dotąd wam brakowało.

- Dokładnie tak. Przez ostatnie kilka lat cały czas jesteśmy w czwórce. Brąz, dwa srebra, i teraz złoto. Nie musieliśmy czekać do przyszłego roku, więc tym bardziej się cieszymy.

Dużo emocji i nerwów kosztowały cię te finały? Takiej rywalizacji nie było w PlusLidze od 13 lat.

- Każdy z nas to przeżył. Po pierwszym meczu wydawało się, że wszystko pójdzie gładko. I może my też tak pomyśleliśmy. Dlatego trwało to pięć meczów.

Miłosz Zniszczoł najdłużej czekał na złoto. Mógł świętować razem z Michałem Winiarskim

Miałeś taki moment w piątym meczu, gdy zobaczyłeś, że twoi koledzy już mają Bogdankę LUK Lublin w garści i nie wypuszczą zwycięstwa?

- Od początku byłem spokojny, już przed meczem. Powiem szczerze, że nawet kiedy przegrywaliśmy w tej serii 1:2 i pojechaliśmy na spotkanie do Lublina, rozmawiałem z chłopakami i mówiłem im, że spokojnie to wyciągniemy.

W dniu ostatniego spotkania byłem tak samo spokojny. Poza pierwszym setem, gdy były emocje i trzeba było wejść w ten mecz, było coraz lepiej.

Niektórzy, jak trener Jan Such, zdecydowanie stawiali na was przed ostatnim meczem.

- Na pewno wielu przed tym sezonem widziało w nas faworytów. My też narzuciliśmy sobie sporą presję. W pewnym momencie odłożyliśmy to jednak na bok, skupiliśmy się na tym, co mamy zrobić. I udało się.

Jaka jest rola trenera Michała Winiarskiego w tym sukcesie?

- Bardzo duża. To jest gość, który cały czas nas scala. Mówi, jak mamy podchodzić do pewnych rzeczy. Ma olbrzymie doświadczenie. Cały czas powtarzał, że parę finałów już przegrał, wiedział, jak do tego podejść. Stara się nastawić nas na kolejne mecze.

Aluron CMC Warta Zawiercie ma jeszcze jeden cel. "Apetyt rośnie"

Wszyscy w klubie pewnie liczą, że to złoto natchnie was do następnego sukcesu, bo w tym sezonie maci jeszcze o co grać w Lidze Mistrzów.

- Oczywiście, że tak. Apetyt rośnie w miarę jedzenia. W zeszłym roku byliśmy w finale, w tym roku chcielibyśmy jechać na turniej finałowy i powalczyć o zwycięstwo. Ale już sam półfinał Ligi Mistrzów jest bardzo trudny. Zobaczymy, jak to się wszystko ułoży, bo gramy z klasowym zespołem. A finał? Wiadomo, rządzi się swoimi prawami.

Trochę odwracacie poprzedni sezon. Wtedy dotarliście do trzech finałów, co zawsze będzie nazywane dużym sukcesem, ale podejrzewam, że dla sportowca nawet trzy srebra bez choćby jednego złota to trochę mało?

- To zależy, z jakiej pozycji startujesz. My się budowaliśmy z roku na rok. W zeszłym faktycznie kilka przegranych finałów. Ale wrócę do "Winiara" - on powtarzał: niejeden z zawodników z ligi chciałby być w takim finale i mieć srebro. I faktycznie coś w tym jest. W tym roku chcieliśmy zrobić coś więcej, w końcu coś wygrać. I dopięliśmy swego.

Rozmawiał Damian Gołąb

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie. Z lewej Miłosz Zniszczoł Grzegorz Wajda Reporter

Siatkarze z Zawiercia, z nr 5 Miłosz Zniszczoł CEV.eu materiały prasowe

To pierwszy w historii złoty medal PlusLigi dla klubu z Zawiercia Art Service PAP

Aluron CMC Warta Zawiercie mistrzem Polski! Ceremonia dekoracji po finale PlusLigi. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport