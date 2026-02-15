Aż 500 meczów na poziomie PlusLigi - takim wynikiem może pochwalić się tylko sześciu zawodników. Ostatnim z nich w niedzielę został Damian Wojtaszek, libero i kapitan PGE Projektu Warszawa, mistrz świata z 2018 r.

Jubileusz uczcił występem w ważnym meczu. Wicelider z Warszawy przyjechał na boisko piątego zespołu ligowej tabeli. Indykpol AZS Olsztyn ma o mecz rozegrany mniej niż reszta stawki, ale wciąż trzyma się czołówki PlusLigi i pozostaje największą rewelacją rozgrywek.

Rewelacja PlusLigi osłabiona. Ten brak było widać, szalał za to kadrowicz Nikoli Grbicia

W niedzielę drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego, wicemistrza świata z 2006 r., musiała sobie jednak radzić bez lidera - przyjmującego Moritza Karlitzka. I w pierwszym secie brak Niemca dał się jej we znaki.

Mimo że początkowo Olsztynianie mieli nawet dwa punkty przewagi, a Paweł Halaba i Jan Hadrava zanotowali po asie serwisowym, z czasem dali się zdominować gościom. Obaj wymienieni skrzydłowi słabo wypadli w ataku, a po drugiej stronie w tym elemencie szalał Bartosz Bednorz. Łącznie reprezentant Polski zdobył w pierwszej partii osiem punktów i poprowadził PGE Projekt do pewnego zwycięstwa 25:21.

W drugim secie warszawski zespół kontynuował dobrą grę z pierwszego. Szybko uciekł na cztery punkty przy wyniku 7:3, korzystając z zagrywek Bednorza. Goście korzystali ze świetnego przyjęcia. A po sytuacyjnym ataku Jurija Semeniuka z lewego skrzydła wygrywali już 15:10.

Pliński zdecydował się na głębokie zmiany, na boisku pojawili się m.in. Arthur Szwarc czy Mateusz Janikowski. Straty udało się zmniejszyć do trzech punktów, ale goście obronili prowadzenie. W ich ofensywie bardzo dobrze spisał się Kevin Tillie, a wygraną 25:19 asem serwisowym przypieczętował Linus Weber.

PlusLiga. Mecz na szczycie trwał tylko trzy sety. Wciąż depczą po piętach liderowi

Od kiedy PGE Projekt prowadzi duet Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek, warszawska drużyna tylko wygrywa. O ile w PlusLidze daje to drugie miejsce, o tyle skomplikowała się sytuacja w Lidze Mistrzów. Kilka dni temu Warszawianie wygrali bowiem z Haasrode Leuven dopiero po tie-breaku i czeka ich walka o miejsce w fazie pucharowej rozgrywek.

Olsztynianie w pucharach nie grają, a na początku trzeciego seta pokazali, że mocno zależy im na przedłużeniu spotkania. Po kontrataku wykończonym przez Halabę prowadzili 8:6, a ich kibice w Uranii na nowo podnieśli głośny doping.

Do remisu 11:11 asem serwisowym doprowadził rozgrywający gości Jan Firlej. Warszawianie coraz bardziej się napędzali. Gdy Weber z Semeniukiem zablokowali atak Halaby, zyskali dwa punkty przewagi. Co prawda gospodarze doprowadzili jeszcze do remisu, a po zagrywce Hadravy objęli nawet prowadzenie 20:19, ale przegrali końcówkę. Choć mieli nawet piłkę setową, to Warszawianie zwyciężyli 26:24.

Wygrana sprawia, że PGE Projekt dotrzymuje kroku liderom PlusLigi z Zawiercia i nadal traci do nich tylko dwa punkty. Zespół czeka teraz jednak kluczowy mecz w Lidze Mistrzów - w środę zagrają na wyjeździe z Cucine Lube Civitanova. Olsztynianie pozostają na piątym miejscu, będą przygotowywać się do piątkowego meczu z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

Siatkarze Indykpol AZS Olsztyn, na pierwszym planie środkowy Seweryn Lipiński fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe

Bartosz Bednorz, przyjmujący PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Linus Weber i siatkarze PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

Najlepsze akcje polskich drużyn w rozgrywkach Ligi Mistrzów siatkarzy. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport