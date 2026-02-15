To nie tak miało wyglądać. Polski mistrz świata świętuje, mocni rywale nie wytrzymali

To był hit weekendu w siatkarskiej PlusLidze. Indykpol AZS Olsztyn, rewelacja rozgrywek, miał szansę ponownie wedrzeć się na podium tabeli. Tyle że do Olsztyna przyjechał PGE Projekt Warszawa. Wicelider PlusLigi ostatnio był blisko wpadki w Lidze Mistrzów i mocno skomplikował sobie sytuację w Europie, ale w Polsce cały czas prezentuje klasę. W niedzielę znów pokazał moc i uczcił jubileusz jednego ze swoich najważniejszych siatkarzy. Spodziewanego długiego meczu nie było.

Siatkarz drużyny w białym stroju z numerem 6 na tle siatki sportowej unosi rękę w geście radości podczas meczu, wokół niego pozostali zawodnicy, a w tle widownia i banery reklamowe.
Karol Kłos, jeden z bohaterów zwycięskiego PGE Projektu Warszawafot. Piotr Sumara/PLSmateriały prasowe

Aż 500 meczów na poziomie PlusLigi - takim wynikiem może pochwalić się tylko sześciu zawodników. Ostatnim z nich w niedzielę został Damian Wojtaszek, libero i kapitan PGE Projektu Warszawa, mistrz świata z 2018 r.

Jubileusz uczcił występem w ważnym meczu. Wicelider z Warszawy przyjechał na boisko piątego zespołu ligowej tabeli. Indykpol AZS Olsztyn ma o mecz rozegrany mniej niż reszta stawki, ale wciąż trzyma się czołówki PlusLigi i pozostaje największą rewelacją rozgrywek.

    Rewelacja PlusLigi osłabiona. Ten brak było widać, szalał za to kadrowicz Nikoli Grbicia

    W niedzielę drużyna prowadzona przez Daniela Plińskiego, wicemistrza świata z 2006 r., musiała sobie jednak radzić bez lidera - przyjmującego Moritza Karlitzka. I w pierwszym secie brak Niemca dał się jej we znaki.

    Mimo że początkowo Olsztynianie mieli nawet dwa punkty przewagi, a Paweł Halaba i Jan Hadrava zanotowali po asie serwisowym, z czasem dali się zdominować gościom. Obaj wymienieni skrzydłowi słabo wypadli w ataku, a po drugiej stronie w tym elemencie szalał Bartosz Bednorz. Łącznie reprezentant Polski zdobył w pierwszej partii osiem punktów i poprowadził PGE Projekt do pewnego zwycięstwa 25:21.

    W drugim secie warszawski zespół kontynuował dobrą grę z pierwszego. Szybko uciekł na cztery punkty przy wyniku 7:3, korzystając z zagrywek Bednorza. Goście korzystali ze świetnego przyjęcia. A po sytuacyjnym ataku Jurija Semeniuka z lewego skrzydła wygrywali już 15:10.

      Pliński zdecydował się na głębokie zmiany, na boisku pojawili się m.in. Arthur Szwarc czy Mateusz Janikowski. Straty udało się zmniejszyć do trzech punktów, ale goście obronili prowadzenie. W ich ofensywie bardzo dobrze spisał się Kevin Tillie, a wygraną 25:19 asem serwisowym przypieczętował Linus Weber.

      PlusLiga. Mecz na szczycie trwał tylko trzy sety. Wciąż depczą po piętach liderowi

      Od kiedy PGE Projekt prowadzi duet Kamil Nalepka - Bartosz Kaczmarek, warszawska drużyna tylko wygrywa. O ile w PlusLidze daje to drugie miejsce, o tyle skomplikowała się sytuacja w Lidze Mistrzów. Kilka dni temu Warszawianie wygrali bowiem z Haasrode Leuven dopiero po tie-breaku i czeka ich walka o miejsce w fazie pucharowej rozgrywek.

      Olsztynianie w pucharach nie grają, a na początku trzeciego seta pokazali, że mocno zależy im na przedłużeniu spotkania. Po kontrataku wykończonym przez Halabę prowadzili 8:6, a ich kibice w Uranii na nowo podnieśli głośny doping.

        Do remisu 11:11 asem serwisowym doprowadził rozgrywający gości Jan Firlej. Warszawianie coraz bardziej się napędzali. Gdy Weber z Semeniukiem zablokowali atak Halaby, zyskali dwa punkty przewagi. Co prawda gospodarze doprowadzili jeszcze do remisu, a po zagrywce Hadravy objęli nawet prowadzenie 20:19, ale przegrali końcówkę. Choć mieli nawet piłkę setową, to Warszawianie zwyciężyli 26:24.

        Wygrana sprawia, że PGE Projekt dotrzymuje kroku liderom PlusLigi z Zawiercia i nadal traci do nich tylko dwa punkty. Zespół czeka teraz jednak kluczowy mecz w Lidze Mistrzów - w środę zagrają na wyjeździe z Cucine Lube Civitanova. Olsztynianie pozostają na piątym miejscu, będą przygotowywać się do piątkowego meczu z ZAKS-ą Kędzierzyn-Koźle.

        Zawodnicy drużyny siatkarskiej w zielonych strojach z logo sponsorów na froncie przygotowują się do kolejnej akcji na boisku, w tle widoczna jest publiczność kibicująca na trybunach.
        Siatkarze Indykpol AZS Olsztyn, na pierwszym planie środkowy Seweryn Lipińskifot. Piotr Sumara/PlusLigamateriały prasowe
        Sportowiec z brodą i krótkimi włosami ubrany w czarny koszulkę z logo sponsora i nazwą drużyny siatkarskiej, uśmiechnięty, w tle inny zawodnik lekko rozmyty.
        Bartosz Bednorz, przyjmujący PGE Projektu WarszawaPiotr MatusewiczEast News
        Grupa siatkarzy ubranych w sportowe stroje podczas intensywnej wymiany na boisku, jedna z postaci znajduje się centralnie w kadrze, wyrażając emocje po zakończonej akcji.
        Linus Weber i siatkarze PGE Projektu WarszawaPiotr MatusewiczEast News
