To mogła być sensacja. Mistrzowie Polski zaskoczeni, taka odpowiedź Leona i spółki

Damian Gołąb

Ten ćwierćfinał siatkarskiej PlusLigi nie wyglądał na mecz, który zakończy się w trzech setach. PGE GiEK Skra Bełchatów mocno postawiła się mistrzom Polski, i to na ich terenie. Bogdanka LUK Lublin musiała się namęczyć, we wszystkich trzech setach Bełchatowianie mieli swoje szanse, ale to Wilfredo Leon i spółka postawili ważny krok w kierunku walki o medale PlusLigi. Siatkarze Skry wyjadą z Lublina z niedosytem.

Wilfredo Leon i Fynnian McCarthy z Bogdanki LUK Lublin rozmawiają podczas meczu siatkarskiego, na tle siatki.
Wilfredo Leon i Fynnian McCarthy z Bogdanki LUK LublinMarcin Bulanda/PressFocusNewspix.pl

Bogdanka LUK Lublin w fazie zasadniczej poradziła sobie znacznie lepiej od PGE GiEK Skry Bełchatów - zajęła trzecie miejsce, rywale szóste. Ale w ostatnim tygodniu mistrzowie Polski przyjęli bolesny cios w ćwierćfinale Lidze Mistrzów - przegrali 1:3 z PGE Projektem Warszawa i przed rewanżem są w trudnej sytuacji.

I pierwszy set meczu z Bełchatowianami nie był dla nich łatwy. Trener Stephane Antiga posłał skład z Maciejem Czyrkiem na libero - 25-letni siatkarz zastąpił Thalesa Hossa. W przyjęciu nie mógł się jednak za bardzo wykazać, bo goście posłali w niego tyko jedną zagrywkę.

Zobacz również:

Marcin Komenda (drugi z lewej) nie miał wątpliwości, co było największym problemem Bogdanki LUK Lublin w Lidze Mistrzów
Liga Mistrzów

Kadrowicz Grbicia mocno po porażce w Lidze Mistrzów. "Głupie błędy"

Damian Gołąb
Damian Gołąb

Set długo był wyrównany, ale przed końcówką prowadzenie objęła Skra. Najpierw Alan Souza popisał się asem serwisowym, potem Bełchatowianie wygrali akcję przy siatce, i prowadzili już 20:17. Tyle że gospodarze błyskawicznie odrobili straty, doprowadzili do remisu 21:21, a w końcówce owacje w hali Globus wywołał Fynnian McCarthy. Kanadyjczyk posłał dwa asy serwisowe, które dały Bogdance LUK zwycięstwo 25:23.

Siatkówka. Rozczarowani siatkarze PGE GiEK Skry Bełchatów. Nie wykorzystali szansy

PGE GiEK Skra w pierwszej części sezonu była jedną z rewelacji rozgrywek, jesienią pokonując nawet mistrzów Polski. Potem było gorzej, ale też bełchatowskiej drużyny nie omijały kontuzje. Teraz ze składem jest już lepiej, ale mimo potencjału na sensacyjny wynik Bełchatowianie z Lublina wyjadą z niedosytem.

W drugiej partii znów mieli bowiem swoje szanse. Obie drużyny pokazywały efektowne akcje - a to Alan zablokował atak Wilfredo Leona, a to Leon Alana. Bełchatowianie zyskali dwa punkty przewagi, ale też nie ustrzegli się błędów.

Kiedy siatki przy ataku z tzw. przechodzącej piłki dotknął środkowy Mateusz Nowak, rozczarowany kapitan Skry Grzegorz Łomacz aż wyszarpał młodszego kolegę za ramię. Potem w aut zaatakował drugi środkowy Bartłomiej Lemański. Po drugiej stronie niezwykle skuteczny był Mateusz Malinowski, swoje zagrywką dorzucił Leon, i mistrzowie Polski wygrali 25:22.

Zobacz również:

Yacine Louati (z prawej) był w sobotnim meczu Asseco Resovii Rzeszów w świetnej formie
Ekstraklasa Mężczyzn

Zaskoczenie w walce o siatkarskie medale. Francuz pobił swój rekord

Damian Gołąb
Damian Gołąb

PlusLiga. Bogdanka LUK Lublin bliżej półfinału, błędy pogrążyły Skrę Bełchatów

Trzeci set znów układał się podobnie. Na początku był wyrównany, ale w połowie seta ponownie to goście zyskali przewagę - najpierw zdobyli punkt blokiem, po chwili zagrywką błysnął Daniel Chitigoi, i prowadzili 14:11.

Gospodarze wyrównali, ale przed końcówką znów przegrywali ze Skrą 17:19. Skra mogła powiększyć przewagę, ponownie jednak w ważnym momencie błąd popełnił jeden z jej siatkarzy - niedokładnie piłkę dograł Alan. Bogdanka LUK odzyskała prowadzenie przy stanie 21:20, kiedy blokiem popisał się Marcin Komenda.

Lublinianie od razu wykorzystali szansę i wygrali 25:22, zamykając mecz w trzech setach. Nagrodę dla MVP otrzymał Komenda. Leon zdobył 13 punktów przy 46-procentowej skuteczności w ataku.

Drugie spotkanie obu drużyn zostanie rozegrane w sobotę 4 kwietnia w Bełchatowie. Rywalizacja toczy się do dwóch zwycięstw. Bogdanka LUK Lublin wcześniej, 1 kwietnia, zagra u siebie rewanżowy ćwierćfinał Ligi Mistrzów.

Zmienili trenera, "straszą" Wilfredo Leona. Polscy siatkarze znów to zrobili

28.03.2026
20:00
Bogdanka LUK Lublin: Malinowski, Grozdanow, Henno, Komenda, McCarthy, Leon - Czyrek (libero) oraz Sawicki, Gyimah

PGE GiEK Skra Bełchatów: Alan, Lemański, Pothron, Łomacz, Nowak, Chitigoi - Kędzierski (libero) oraz Szymura (libero), Szymendera, El Graoui

Siatkarze Bogdanki LUK Lublin: Mateusz Malinowski i Wilfredo Leon (w kółku)
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin: Mateusz Malinowski i Wilfredo Leon (w kółku)CEV.eumateriały prasowe
Bartłomiej Lemański, środkowy PGE GiEK Skry Bełchatów
Bartłomiej Lemański, środkowy PGE GiEK Skry BełchatówGrzegorz WajdaReporter
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane Antiga
Siatkarze Bogdanki LUK Lublin i trener Stephane AntigaCEV.eumateriały prasowe
Marcin Komenda: Warszawianie "rozstrzelali" nas zagrywką. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

