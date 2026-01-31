To miał być hit, ale Winiarski wszystko "zepsuł". Kapitalny powrót siatkarzy, jest nowy lider

Oba zespoły były ostatnio w wysokiej formie. Aluron CMC Warta Zawiercie bez problemów poradziła sobie z rywalem w Lidze Mistrzów, awans do kolejnej rundy Puchary CEV wywalczył JSW Jastrzębski Węgiel. A do tego Jastrzębianie w poprzedniej kolejce PlusLigi sprawili sensację, pokonując mistrzów Polski z Lublina.

Trener Zawiercian Michał Winiarski musiał jednak znów zdecydować się na zmianę w podstawowym składzie. W ostatniej chwili niedyspozycję zgłosił Aaron Russell i do szóstki po dłuższej pauzie spowodowanej kontuzją wrócił Bartosz Kwolek. Parę przyjmujących stworzył z Jakubem Czerwińskim.

JSW Jastrzębski Węgiel miał rywali pod ścianą. A potem taka seria siatkarzy Winiarskiego

Jastrzębianie wrócili zaś do podstawowej szóstki po tym, jak w pucharach sprawę załatwił rezerwowy skład. Początek meczu należał jednak do gości, po błędzie Łukasza Usowicza prowadzili 9:6.

Zawiercianie dominowali na siatce. W pierwszym secie zanotowali aż sześć punktowych bloków. Kapitalnie wypadł zwłaszcza Mateusz Bieniek, który zablokował rywali aż cztery razy. Do tego w ofensywie wysoki poziom trzymali Kwolek i atakujący Kyle Ensing. Warta rozbiła rywali 25:16.

Początek drugiej partii był już wyrównany, ale o pół kroku z przodu była Warta. Jej kolejny blok, tym razem przy ataku Nicolasa Szerszenia, dał gościom prowadzenie 10:8. W końcu jednak Usowicz zablokował atak Czerwińskiego, a w kolejnej akcji pomylił się Ensing, i to gospodarze objęli prowadzenie 13:12.

Po chwili wygrywali już trzema punktami. Kolejny do tej przewagi asem serwisowym dołożył się Łukasz Kaczmarek. Po chwili Jastrzębianie prowadzili 22:18 - i wtedy właśnie zaczęły się ich problemy.

Na boisku pojawił się Patryk Łaba i przy jego zagrywkach Zawiercianie zanotowali kapitalną serię. 34-letni przyjmujący zanotował asa serwisowego, pomógł też w obronie. Pod siatką świetnie radził sobie Kwolek, a w ostatniej akcji Jurij Gladyr efektownie zatrzymał atak Usowicza. Warta wygrała siedem akcji z rzędu i to ona zwyciężyła 25:22.

PlusLiga. Aluron CMC Warta Zawiercie nie zostawiła szans gospodarzom

Kibice JSW Jastrzębskiego Węgla mogli jednak mieć jeszcze nadzieję na dobry wynik. W końcu jesienią ich zespół zdołał pokonać Wartę po tie-breaku, i to na terenie wicemistrzów Polski. Na początku trzeciej partii sobotniego meczu Usowicz zaskoczył zagrywką Kwolka i to JSW prowadził 5:3.

Tyle że wtedy Zawiercianie znów popisali się serią udanych akcji - tym razem przy zagrywkach Bieńka. Trener gospodarzy Andrzej Kowal szukał pomocy u rezerwowych, ale drugi atakujący, Adam Lorenc, także odbił się od bloku rywali. I Warta prowadziła już 13:8.

Kiedy gospodarze na moment zmniejszyli straty, Winiarski od razu przerwał grę, a po niej punkt zagrywką zdobył Bieniek. Zawiercianie już nie odpuścili, wygrali 25:20 i zakończyli spotkanie. Nagroda dla MVP trafiła do Kwolka.

Komplet punktów, przynajmniej do niedzieli, daje Warcie awans na pierwsze miejsce w tabeli PlusLigi. Jastrzębianie pozostają na siódmej pozycji.

JSW Jastrzębski Węgiel: Kaczmarek, Usowicz, Gierżot, Toniutti, Brehme, Szerszeń - Granieczny (libero) oraz Lorenc, Tuaniga, Zaleszczyk, Kufka

Aluron CMC Warta Zawiercie: Ensing, Bieniek, Czerwiński, Tavares, Gladyr, Kwolek - Popiwczak (libero) oraz Bołądź, Nowosielski, Łaba

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie Art Service PAP

Siatkarze JSW Jastrzębskiego Węgla Jarek Praszkiewicz PAP

Michał Winiarski, trener Aluron CMC Warty Zawiercie Art Service PAP

