To koniec. Siatkarz polskiej kadry zmienia klub, a wraz z nim sześciu graczy

Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle zaliczyła fatalny sezon. W jego trakcie zawodnicy zmagali się z kontuzjami, doszło do zmiany trenera, a nawet prezesa. Klub ostatecznie zakończył rozgrywki PlusLigi dopiero na 10. lokacie, a z Ligą Mistrzów pożegnał się na etapie 1/8 finału. Na dodatek największy sponsor "Koziołków", czyli Grupa Azoty wypowiedziała umowę, która wygaśnie 30 czerwca. Taki przebieg wydarzeń musiał skończyć się wielkimi przetasowaniami w kadrze, a w poniedziałek kolejnych siedmiu siatkarzy na czele z Bartoszem Bednorzem opuściło ZAKSĘ.

Bartosz Bednorz odchodzi z ZAKSY. Gdzie może trafić?

W poniedziałek 3 czerwca Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle poinformowała, że siedmiu zawodników odeszło z klubu , a wśród nich znalazł się Bartosz Bednorz. W komunikacie przypomniano, że przyjmujący dołączy do drużyny w styczniu 2023 i sięgnął z nią po Puchar Polski, srebro PlusLigi, Ligę Mistrzów, a także krajowy Superpuchar.

Gdzie może trafić siatkarz reprezentacji Polski? Kilka miesięcy "Przegląd Sportowy" informował, że Bednorz najprawdopodobniej zostanie zawodnikiem Asseco Resovii Rzeszów i niewiele na to wskazuje, by miało stać się inaczej. Bez wątpienia dla rzeszowskiego klubu byłoby to wielkie wzmocnienie, ponieważ przyjmujący w swojej karierze sięgał po najważniejsze klubowe trofea, a z naszą kadrą w ubiegłym roku wygrał Ligę Narodów i został mistrzem Europy.