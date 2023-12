PlusLiga. Łukasz Kozub zagra w Rzeszowie? Fabian Drzyzga i tak niezagrożony

Ta wiadomość mocno zaskoczyła kibiców, ponieważ klub ze stolicy Podkarpacia nie ma problemu z obsadzeniem pozycji rozgrywającego. Na tej pozycji najczęściej gra Fabian Drzyzga , Giampaolo Medei ma do dyspozycji również Michała Kędzierskiego. Wprawdzie na pierwszego z wymienionych w ostatnim czasie spada fala krytyki , ale nie należy spodziewać się, by Kozub, który stracił miejsce w składzie GKS-u, był w stanie "wygryźć" z kadry Resovii jej kapitana, który ma na swoim koncie dwa mistrzostwa świata.

"Wydaje mi się, że to ruch transferowy polegający na wyciągnięciu pomocnej dłoni do pozostawionego na lodzie wychowanka. Kozub będzie w Resovii tylko po to żeby być w treningu, a gdy nadarzy się okazja - odejdzie do innego klubu" - napisał jeden z fanów.