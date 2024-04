Asseco Resovia Rzeszów fazę zasadniczą PlusLigi zakończyła na czwartym miejscu, przez co w ćwierćfinałach play-offów trafiła na piątą drużynę, czyli Trefl Gdańsk . Zespół ze stolicy Podkarpacia wygrał pierwszy mecz na wyjeździe po tie-breaku, a przed własną publicznością postawił "kropkę nad i", wygrywając 3:1 i meldując się w gronie czterech najlepszych drużyn sezonu 2023/2024.

Po zakończeniu spotkania rewanżowego na oficjalnej stronie Resovii pojawił się komunikat na temat stanu zdrowia Stephena Boyer . Francuz w pierwszym meczu obu drużyn źle wylądował na parkiecie po skoku do bloku i skręcił kostkę. Atakujący nie dokończył już starcia , a jego dalsza gra w play-offach stanęła pod dużym znakiem zapytania. Niestety, w niedzielę 14 kwietnia potwierdziły się najgorsze obawy kibiców rzeszowskiego klubu.

"Asseco Resovia informuje, iż 11 kwietnia podczas meczu z Treflem Gdańsk jeden z liderów naszego zespołu, Stéphen Boyer doznał kontuzji, która wyklucza go z gry w obecnym sezonie " - przekazano.

Asseco Resovia Rzeszów podsuwała pomysły. Zostały odrzucone

Podkarpacki klub sugerował władzom ligi, że transfer medyczny powinien być przeprowadzany już w przypadku tych siatkarzy, którzy rozegrali 50 proc. meczów w wyjściowym składzie. Taki pomysł wynikał z faktu, że część z zespołów, które rywalizują w europejskich pucharach, gra co trzy dni, przez co trenerzy muszą często rotować składem, by dawać odpocząć zawodnikom.