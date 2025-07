To już pewne. Karol Kłos opuszcza Resovię. Hitowy transfer wewnątrz PlusLigi

Po blisko 15 latach Karol Kłos powraca do rodzinnej Warszawy. Od przyszłego sezonu stanie się on bowiem reprezentantem tamtejszego Projektu Warszawa. To wyraźny przeskok dla byłego reprezentanta, bowiem zeszłoroczne rozgrywki PlusLigi Projekt Warszawa zakończył na 2. miejscu w tabeli, aby ostatecznie w fazie play-off zając 3. miejsce, czyli to samo, które ów klub wywalczył w sezonie 2023/2024 .

"Po piętnastu sezonach wracam do domu, do Warszawy i to w bojowym nastroju. Mam w sobie ogromną motywację, bo będę grał w miejscu, które mnie wychowało. Dla rodziny i najbliższych. To wspaniałe uczucie. Wierzę, że nasz zespół czeka wszystko, co najlepsze, a my wspólnie z Wami, Kibicami, sięgniemy po wiele pucharów i medali" - mówił Karol Kłos, cytowany przez klubowe media.