To będzie nowy lider kadry siatkarzy? Prezes PZPS pod wrażeniem "kompletnego zawodnika"

W finale siatkarskiej PlusLigi Jastrzębski Węgiel nie dał najmniejszych szans ZAKSIE Kędzierzyn-Koźle. Zdaniem Sebastiana Świderskiego, prezesa Polskiego Związku Piłki Siatkowej, nowy mistrz Polski zagrał o złoto na "kosmicznym poziomie".

Wygrała drużyna, która miała w składzie zawodnika kompletnego. Szef związku był pod wrażeniem gry Tomasza Fornala i tego, jaki ten siatkarz zrobił postęp. Odniósł się też do powołań Nikoli Grbicia, które - jak przyznał - trochę go zaskoczyły.

KS Jastrzebski Wegiel - Grupa Azoty ZAKSA Kedzierzyn-Kozle - Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Prezes PZPS zaskoczony jednostronnym finałem PlusLigi



Tomasz Kalemba, Interia Sport: W finale PlusLigi Jastrzębski Węgiel zmiótł z parkietu ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle. Jest pan zaskoczony tak jednostronnym meczem o złoto?

Sebastian Świderski, prezes PZPS: - Tak. Jeżeli chodzi o jednostronność, to rzeczywiście jestem tym bardzo zaskoczony. Nie ukrywam, że liczyłem na zdecydowaniej więcej ze strony ZAKSY. Każdy chyba liczył na to, że będziemy świadkami bardziej zaciętego finału i będziemy się mogli nacieszyć siatkówkę na wysokim poziomie. Tymczasem widzieliśmy wielką dominację jednej drużyny. Trzeba jednak przyznać, że Jastrzębski Węgiel zagrał te finały fantastycznie. To był kosmiczny poziom w ich wykonaniu. Praktycznie nie popełniali błędów, nie dając tym samym żadnej możliwości zaczepienia się rywalowi, jeśli chodzi o wynik. ZAKSA też miała swoje szanse w pierwszym secie trzeciego meczu, ale gospodarze znakomicie grali w obronie. To była fantastycznie poukładana drużyna. Bardzo mocno widoczna była też świeżość umysłu u zawodników mistrza Polski.



Dlaczego Jastrzębski Węgiel tak zdominował ten finał?

- Trudno powiedzieć, bo ani ja, ani pan nie uczestniczyliśmy w przygotowaniach do tego finału. Wydaje się jednak, że te mecze rozegrały się w sferze mentalnej. Pod tym względem Jastrzębski Węgiel miał przewagę. To jest chyba pokłosie tego, że trudno te wysokie obroty w sferze mentalnej utrzymać przez dłuższy czas. Jastrzębie w Lidze Mistrzów nie miało trudnego rywala. Nie męczyli się tak od strony psychicznej. ZAKSA z kolei walczyła z tymi najlepszymi. Do tego toczyła zacięte boje w PlusLidze. Byli wyczerpani mentalnie i chyba to właśnie sprawiło, że w finale nie byli w stanie nawiązać walki. Gra w finałach nie sprawiała im tyle radości, co wcześniej. Brawa dla Jastrzębia, że wykorzystali to w stu procentach. Ani na moment nie pozwolili ZAKSIE na powrót do gry. Nie mieli żadnych przestojów. Zasłużenie zdobyli złoty medal.

Jastrzębski Węgiel ma teraz dużą przewagę psychologiczną nad ZAKSĄ przed historycznym, bo polskim, finałem Ligi Mistrzów, jaki 20 maja zostanie rozegrany w Turynie.

- Na pewno tak. W środowisku mówiło się, że Jastrzębie boi się ZAKSY i dlatego przegrywa mecze z nią. Te trzy finałowe spotkania w PlusLidze pokazały, że teraz przewaga mentalna jest po stronie mistrza Polski. Prawda jest też taka, że łatwiej regeneruje się organizm po takiej serii zwycięstw, niż po takim laniu, bo tak trzeba nazwać to, czego byliśmy świadkami. Teraz sztab szkoleniowy ZAKSY czeka wielka praca przed finałem Ligi Mistrzów pod względem odbudowy mentalu.

Sebastian Świderski pod wrażeniem gry Tomasza Fornala. Zaskoczony powołaniami Nikoli Grbicia

Wybrał pan Tomasza Fornala na MVP finałów. Ten zawodnik w sezonie reprezentacyjnym może zostać liderem kadry?

- Trudne pytanie, ale fajne. Tak naprawdę to na szczęście nie ja, ale trener Nikola Grbić będzie miał problem (śmiech), na jakich zawodników postawić. Tomek już w ubiegłym sezonie w sezonie reprezentacyjnym, ale też klubowym pokazywał się z bardzo dobrej strony. Był jokerem w talii Grbicia. Zawsze kiedy wchodził na boisko, to grał bardzo dobrze. Potrafił odmienić losy spotkań. Teraz swoją grą pokazywał, że jest świetnie przygotowany mentalnie. Dorósł do grania na bardzo wysokim poziomie. Stał się też zawodnikiem kompletnym. O tym, że jest znakomity w ofensywie, to wiedzieliśmy, ale zrobił ogromny postęp w przyjęciu i obronie. To, co robił z tyłu, zasługiwało na uznanie, a przecież wyciągał naprawdę trudne piłki. Ogromną pracę pod tym względem wykonał sztab szkoleniowy Jastrzębskiego Węgla. Tomek okrzepł w tym sezonie i dorósł siatkarsko.



Zaskoczyły pana powołania trenera Grbicia?

- Trener powołał tych zawodników, z którymi chce pracować. Muszę przyznać, że trochę zaskoczyły mnie te powołania, ale nie wnikam w to, bo to trener sam powinien dobierać sobie ludzi. Z tego będzie potem rozliczany.

Rozmawiał - Tomasz Kalemba, Interia Sport

Jastrzębski Węgiel zwycięzcą PlusLigi / Zbigniew Meissner / PAP

Tomasz Fornal (po prawej) / Zbigniew Meissner / PAP

Sebastian Świderski, prezes PZPS / PIOTR KUCZA/FOTOPYK / Newspix

Tomasz Fornal, siatkarz Jastrzębskiego Węgla / Zbigniew Meissner / PAP