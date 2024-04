To będzie nowy klub Kurka. Przesłanki są więcej, niż oczywiste

W połowie lutego pojawiły się pierwsze doniesienia, że Bartosz Kurek opuszcza Japonię i najprawdopodobniej wróci do Polski. Wtedy ruszyła lawina spekulacji, ale najczęściej w gronie potencjalnych pracodawców atakującego pojawiała się Grupa Azoty ZAKSA Kędzierzyn-Koźle . Na dodatek "Przegląd Sportowy" poinformował wówczas, że siatkarz podpisał już nawet kontrakt z "Koziołkami". Miesiąc później WolfDogs Nagoja opublikowali komunikat, w którym oficjalnie poinformowano o odejściu reprezentanta Polski. Oficjalnego ogłoszenia podpisania umowy z Kurkiem ze strony zawodnika czy ZAKSY nadal nie było, ale ostatni wywiad agenta kapitana naszej kadry wyraźnie wskazuje, gdzie może jego klient ma "wylądować".

Portal Weszło porozmawiał z agentem siatkarskim Jakubem Michalakiem. W trakcie rozmowy został on zapytany czy kwestia kontraktu Bartosza Kurak z ZAKSĄ jest już faktycznie sifnalizowana.

Z oczywistych powodów nie mogę się do tego odnieść. Nic nie zostało oficjalnie ogłoszone

Ta odpowiedź nie pozostawia zbyt wielu wątpliwości, tym bardziej że w odpowiedzi na kolejne pytanie Michalak dokładnie przeanalizował skład "Koziołków", gdy zapytano go, czy "gdyby Kurek trafił do ZAKS-y, ten zespół byłby odpowiednio zbilansowany i zdolny do walki o najwyższe cele?".