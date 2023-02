W 22 meczach w bieżacym sezonie sezonie Sawicki zdobył 275 punktów, notując przy tym ponad 50% skuteczności w ataku, a także posyłając w kierunku rywali 39 asów serwisowych, co plasuje go na bardzo wysokim, czwartym miejscu w ligowym rankingu zagrywających.

- Gdańsk mnie bardzo pozytywnie zaskoczył, jest tu niesamowita atmosfera, świetne jest też samo miasto, więc zdecydowałem się zostać. Dzięki temu klubowi wypłynąłem, za co jestem oczywiście bardzo wdzięczny. Teraz przed nami walka o jak najwyższe miejsce w tabeli PlusLigi, a w przyszłym sezonie z pewnością będę walczyć o to, by pozostać w wyjściowej szóstce, jak najwięcej grać i by wszystko wyglądało dalej tak, jak wygląda - mówi Mikołaj Sawicki.

- Gdy Mikołaj przychodził do nas rok temu mówiłem o nim, że to człowiek bez układu nerwowego - w Bełchatowie potrafił wejść na boisko z kwadratu w trudnym momencie meczu i posyłać asy serwisowe. U nas to potwierdza, grając jako podstawowy siatkarz. Świetnie się spisuje zarówno w polu zagrywki, jak i w ataku. Mając przy sobie tak dobrze przyjmującego kolegę jak Jan Martinez, doskonale się uzupełniają na swojej pozycji. Bardzo się cieszę, że Mikołaj chciał zostać w Gdańsku, dla nas było to oczywiście bardzo ważne, by go zatrzymać. Liczę, że przed nami zarówno świetna końcówka obecnego sezonu, jak i kolejny rok - a może i więcej - owocnej współpracy - podkreślił prezes Trefla Gdańsk Dariusz Gadomski.