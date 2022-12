Zarówno Trefl Gdańsk jak i Asseco Resovia Rzeszów grają w bieżącym sezonie PlusLigi bardzo dobrze. Należy zaznaczyć, że ich cele są zgoła odmienne - dla Asseco Resovii jest to powrót na ligowe podium po sześcioletniej przerwie. Trefl ma skromniejsze zadanie - udział w play-off. Efektem ich starcia był pięciosetowy thriller, w którym w końcówce lepsi byli faworyzowani goście, którzy wygrali 15:13 w piątym secie i cały mecz 3:2. Spotkanie zostało uświetnione jubileuszem dziewięciokrotnego mistrza Polski Mariusza Wlazłego, który po zagrał w PlusLidze mecz nr 500 ! To już 20 sezon w polskiej lidze siatkówki z udziałem popularnego "Szampona".

Mariusz Wlazły zagrał po raz 500 w PlusLidze

To był najbardziej zacięty mecz w tym sezonie w ERGO Arenie i pierwszy tie-break w PlusLidze na tym obiekcie. Decydujący set rozpoczął się od asa serwisowego w wykonaniu Wlazłego, zaraz potem był blok innego weterana Lukasa Kampy i "Gdańskie Lwy" wyszły na minimalne prowadzenie - 6:4. Minimalnie pomylił się Bartłomiej Bołądź i wkrótce był już remis 7:7. Wydawało się, że teraz to goście przejmą kontrolę nad meczem, ale Patryk Niemiec fantastycznie zablokował Macieja Muzaja i gospodarze odzyskali dwupunktową przewagę. Końcówka jednak należała do gości - skuteczność odzyskał Muzaj, dobrze blokowali Jan Kozamernik i Jakub Kochanowski i to Resovia wywiozła bezcenną wygraną.