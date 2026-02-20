Co roku powołania Nikoli Grbicia wywołują szeroką dyskusję, mowa bowiem o selekcji zawodników do drużyny, która ma bić się o najwyższe cele. Nic więc dziwnego, że również przed startem poprzedniego sezonu reprezentacyjnego decyzje Serba wywołały liczne komentarze. Gorąco dyskutowano m.in. nad brakiem wśród powołanych Bartosza Kwolka i Karola Butryna, którzy w kampanii 2024/2025 wyróżniali się w barwach Aluron CMC Warty Zawiercie.

Brak 32-letniego atakującego był dużym zaskoczeniem, ponieważ to jeden z najlepszych siatkarzy grających na tej pozycji w PlusLidze. W rozmowie z TVP Sport swój wybór postanowił wytłumaczyć Nikola Grbić, wyjaśniając, że postanowił nieco "odmłodzić" kadrę.

"Co do Karola, to po rozmowie z nim postanowiłem wypróbować nowych, młodych chłopaków, którzy będą mieli w kadrze podobną rolę, którą on miał w ostatnich latach. Zgodziliśmy się na to. To wszystko" - wyjaśnił serbski selekcjoner.

Karol Butryn w reprezentacji już nie zagra. Za to błyszczy w PlusLidze

Rozmowę telefoniczną z Grbiciem potwierdził sam Butryn, z jego relacji wynikało, że szkoleniowiec postawił sprawę jasno, dając do zrozumienia, że nie widzi dla 32-latka miejsca w swojej drużynie. "Na tym się skończyło i nie mieliśmy więcej kontaktu" - dodał w rozmowie z Przeglądem Sportowym Onet. A na tym nie koniec, wówczas padła bardzo dosadna deklaracja.

Myślę, że teraz nie ma się już co zastanawiać nad tym, czy widziałbym siebie w reprezentacji, czy też nie. Trener ma swoich zawodników i przez te trzy lata widział ich bardziej niż mnie. Sprawa jest zamknięta. Ja już na pewno nie zagram w kadrze

Butryn faktycznie nie był pierwszym wyborem Grbicia, który w poprzednich sezonach stawiał głównie na Bartosza Kurka, Łukasza Kaczmarka czy Bartłomieja Bołądzia, ale to zawodnik, który występował m.in. w Lidze Narodów, z Wartą Zawiercie sięgnął z kolei po wicemistrzostwo kraju i srebro Ligi Mistrzów. I chociaż atakujący zamknął sobie drzwi do kadry, to teraz swoją postawą "odpowiada" na brak zaufania ze strony selekcjonera. 32-latek od sezonu 2025/2026 występuje w Asseco Resovii Rzeszów, gdzie stał się ważnym ogniwem.

Butryn do tej pory w 20 rozegranych meczach wywalczył 291 punktów, to daje mu 11. miejsce w klasyfikacji najskuteczniejszych zawodników PlusLigi. Co istotne, jest trzecim najlepszym polskim atakującym naszych rodzimych rozgrywek, lepiej od niego radzą sobie tylko Alaksiej Nasewicz z Trefla Gdańsk, który wprawdzie debiut w seniorskiej kadrze ma już za sobą, ale wciąż daleko mu do odgrywania ważnej roli w reprezentacji oraz Bartosz Filipiak ze Ślepska Malow Suwałki, który od Grbicia powołania jeszcze nigdy nie dostał i prawdopodobnie nie dostanie. W kadrze zawodnik, który 27 lutego skończy 32 lata, już grał, w 2019 roku szansę w Lidze Narodów dał mu Vital Heynen.

Butryn jest też najskuteczniejszym zawodnikiem Resovii, drugim najlepiej punktującym zawodnikiem klubu z Podkarpacia jest Artur Szalpuk, który ma na swoim koncie 258 "oczek". 32-letni atakujący legitymuje się średnią 3,99 punktu na set, wyższą niż wspomniani Kaczmarek (3,19) czy Bołądź (3,56).

Ustępuje za to Bartoszowi Kurkowi, który gra w japońskim Tokyo Great Bears (średnia 4,69 pkt na set), co nie zmienia faktu, że jest klasowym atakującym, który w wielu innych reprezentacjach, gdzie nie panuje tak duża konkurencja na każdej pozycji, mógłby odgrywać istotną rolę. Osobną kwestią jest jednak przekuwanie dobrej dyspozycji z klubu na grę w drużynie narodowej - w przypadku Butryna już jednak nie dowiemy się, czy byłby w stanie dołożyć cegiełkę do kolejnych sukcesów "Biało-Czerwonych".

Karol Butryn, atakujący Asseco Resovii Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Siatkarze Asseco Resovii, od lewej Mateusz Poręba, Erik Shoji i Karol Butryn Grzegorz Wajda/REPORTER East News

Karol Butryn w barwach reprezentacji Polski MATEUSZ BIRECKI/NurPhoto AFP

