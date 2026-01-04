Tego nikt się nie spodziewał. Sensacja w PlusLidze, zatrzymali serię gwiazd

Ślepsk Malow Suwałki miał w tym sezonie spore problemy, był na dnie PlusLigi. Ale dwa z ostatnich trzech meczów w 2025 roku wygrał. To nie dało mu dużej przewagi nad strefą spadkową, ale jednocześnie wywindowało na dziesiąte miejsce.

Tym razem do Suwałk przyjechała jednak drużyna rozpędzona, wygrywająca ostatnio mecz za meczem. Co prawda JSW Jastrzębski Węgiel nie zakwalifikował się do ćwierćfinałów TAURON Pucharu Polski, ale od kiedy najważniejsi siatkarze uporali się z kontuzjami, drużyna Andrzeja Kowala nie dała się pokonać.

Tym większe było więc zaskoczenie tym, jak układał się pierwszy set. Siatkarze z Suwałk od stanu 13:10 niemal cały czas prowadzili. Skuteczny był Bartosz Filipiak, do ataku dużo wniósł środkowy Jan Nowakowski.

Siła ognia zapewniła Ślepskowi Malow Suwałki trzy piłki setowe. Dwie pierwsze zmarnowali, goście doprowadzili do remisu 24:24. Ale potem dwie akcje wygrała drużyna z północy Polski i mecz zaczął się od niespodzianki.

Siatkówka. Sensacja w Suwałkach. Jastrzębski Węgiel nie ugrał nawet seta

Drugi set układał się lepiej dla Jastrzębian. Numerem jeden w ofensywie był Nicolas Szerszeń, mocniej niż w pierwszej partii wspierał go Michał Gierżot. JSW miał już trzy punkty przewagi.

Ślepsk Malow odrobił jednak straty, korzystając między innymi z dobrej gry blokiem. Ten element przyniósł zespołowi cztery punkty - dwa z nich były dziełem Nowakowskiego. I przed końcówką siatkarze z Suwałk prowadzili 21:18. Emocje się nie skończyły, ale Henrique Honorato zapewnił gospodarzom prowadzenie 2:0 w setach.

Na trzecią partię obie drużyny wyszły w zmienionych składach. Kowal zrezygnował z Łukasza Kaczmarka i Benjamina Toniuttiego, w zespole z Suwałk brakowało Davida Smitha. Środkowy niebezpiecznie poślizgnął się w końcówce poprzedniego seta i zastąpił go Joaquin Gallego.

W JSW wciąż najważniejszą postacią był jednak Szerszeń. Po jego asie serwisowym goście prowadzili 9:7. Ślepsk Malow szybko jednak odpowiedział, kontratak wykończył Asparuh Asparuhow, i jego zespół miał trzy punkty przewagi.

Co prawda Jastrzębianie jeszcze zbliżyli się na jedno "oczko", ale w trudnej sytuacji gospodarzom pomógł Bartosz Filipiak. Ślepsk po grze na przewagi, ale jednak wygrał trzeciego seta 27:25 i mógł świętować czwarte zwycięstwo w sezonie.

JSW Jastrzębski Węgiel - Asseco Resovia Rzeszów. Skrót meczu Polsat Sport

David Smith, środkowy i najbardziej doświadczony zawodnik Ślepska Malow Suwałki PHOTO ALEX MACINOWSKI/ SUPER EXPRESS / Agencja SE East News

Łukasz Kaczmarek, atakujący JSW Jastrzębskiego Węgla Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Trener JSW Jastrzębskiego Węgla Andrzej Kowal fot. Piotr Sumara/PLS materiały prasowe