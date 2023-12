Takiej serii nie ma nikt w Polsce. Gwiazdor odesłany z boiska

Dla rzeszowskiej drużyny rok 2023 był powrotem do ścisłej czołówki. Zdobyła brązowy medal PlusLigi, znów występuje w Lidze Mistrzów. I choć w ostatnich spotkaniach nie wygrywa meczów zbyt gładko , kontynuuje zwycięską serię. Tak wielu spotkań z rzędu bez porażki nie ma aktualnie nikt inny w lidze.

W piątek do podstawowej szóstki Asseco Resovii wrócił Torey Defalco. Amerykański przyjmujący przed świętami Bożego Narodzenia pauzował z powodu kontuzji i zastępował go Yacine Louati. W pierwszym secie piątkowego spotkania Defalco nie spisał się jednak zbyt dobrze. Zdobył tylko punkt, rywale aż trzy razy go zablokowali.