Taki początek mógł załamać. Zwrot akcji w walce o brąz ligi

Asseco Resovia odrabia straty w walce o brązowy medal siatkarskiej PlusLigi. Choć osłabieni rzeszowianie fatalnie rozpoczęli spotkanie w Zawierciu, to oni wygrali 3:1 z Aluronem CMC Wartą Zawiercie. W rywalizacji do trzech zwycięstw, której stawką jest też przepustka do Ligi Mistrzów, jest remis 1:1.