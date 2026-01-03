Polskie kluby w ostatnich latach konsekwentnie odmawiały wzięcia udziału w Klubowych Mistrzostwach Świata - impreza nie dość, że była organizowana daleko poza granicami naszego kraju (z sześciu ostatnich edycji pięć odbyło się w Brazylii, jedna w Indiach), to jeszcze w niewygodnym terminie, który zmuszałby przedstawicieli PlusLigi do przeorganizowania swoich planów. Mecze w grudniu stanowiły skuteczny "odstraszacz" dla naszych zespołów.

Lata posuchy postanowiła przerwać Aluron CMC Warta Zawiercie, czyli drugi zespół ostatniej Ligi Mistrzów. "Jurajscy Rycerze" wybrali się do brazylijskiego Belem i tam wywalczyli brąz - srebro przypadło japońskiej Osace Blueton, po złoto sięgnęła włoska Sir Sicoma Monini Perugia.

Kilka dni później o siatkarzach Warty ponownie stało się głośno. Wszystko za sprawą świątecznego filmiku, na którym zawodnicy z Zawiercia wcielili się w role członków brazylijskiego gangu. Nagranie szybko poniosło się po brazylijskich mediach, a na "Jurajskich Rycerzach" nie pozostawiono suchej nitki. Materiał ostatecznie został usunięty, a przeprosiny opublikował kapitan Warty, Mateusz Bieniek.

Skandal w Brazylii. Organizatorzy KMŚ nie popisali się

Polacy nie ustrzegli się wpadki, ale swoje "za uszami" mają też organizatorzy turnieju. Tak sugeruje wypowiedź prezesa Kryspina Barana dla TVP Sport - sternik klubu w najnowszym wywiadzie ujawnił kulisy turnieju. I skandaliczne warunki, jakie czekały na naszych zawodników.

"W Belem - w blisko dwumilionowym mieście - była jedna duża klimatyzowana arena, w której rozgrywane były mecze. Do treningu udostępniono nam halę zadaszoną, ale bez bocznych ścian" - zaczął.

Jak dodał Baran, na terenie wspomnianej areny na betonie położono terafleks, przez co parkiet był śliski. Ze względów bezpieczeństwa Warta odmówiła więc udziału w zajęciach w tym obiekcie, przez co tydzień nie trenowała. Z jego słów wynika, że Polacy byli zaskoczeni tym, co zastali.

Nie szukamy w tym usprawiedliwienia – Osaka również się z tym mierzyła. Wszyscy mieli podobne warunki, więc nie robiliśmy z tego problemu. Nie zmienia to faktu, że słabość infrastrukturalna Belem to było troszkę zaskoczenie. Myślę, że organizatorzy, którzy przydzielają prawa organizacyjne, powinni takie rzeczy weryfikować, bo skończyło się na tym, że kluby nie trenowały przez cały tydzień, jedynie udawały się na rozciąganie, siłownię czy spacery

Prezes Warty odniósł się też do kontrowersyjnego nagrania z udziałem siatkarzy. Jego zdaniem afera, jaka wybuchła wokół materiału, to efekt "nadwrażliwości brazylijskich influencerów".

"Myślę, że gdyby nie agresywność - mówiąc wprost - kilku influencerów brazylijskich, którzy 'nakręcili' pozostałych, to nikt nie wpadłby na idiotyczny pomysł zarzucania nam karygodnych rzeczy, które miały się kryć za tym projektem" - stwierdził.

Klemen Cebulj - najlepsze akcje MVP meczu Aluron CMC Warta Zawiercie - Asseco Resovia Rzeszów. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Siatkarze Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe

Mateusz Bieniek i Michał Winiarski, środkowy i trener Aluron CMC Warty Zawiercie Grzegorz Wajda/REPORTER Reporter

Siatkarze Aluron CMC Warty Zawiercie volleyballworld.com materiały prasowe