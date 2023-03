Mecz w Katowicach miał być dla PSG Stali jednym z najłatwiejszych na finiszu PlusLigi. Zamiast tego zespół z Nysy wraca z Górnego Śląska bez punktów. Ta porażka może drogo kosztować . PSG Stal pozostaje co prawda na ósmym miejscu w tabeli, a jej przewaga nad dziewiątym Ślepskiem Malow Suwałki to pięć punktów. Tyle że nyska drużyna rozegrała o dwa mecze więcej od rywali.

W pierwszym secie poniedziałkowego meczu był skuteczny. Asem serwisowym szybko popisał się przyjmujący Gonzalo Quiroga i katowiczanie odskoczyli na trzy punkty. Utrzymywali tę przewagę, a w drugiej części seta, gdy zablokowali atak Wassima Ben Tary, jeszcze ją powiększyli. Końcówka należała do nich, trzy punkty zdobyli zagrywką. Skończyło się wynikiem 25:17.

"Zdegustowany Daniel Pliński". GKS Katowice rozbił rywali w drugim secie

Daniel Pliński, były reprezentant Polski, a dziś trener PSG Stali, najwięcej uwag po pierwszym secie musiał mieć do rozgrywającego. Tsimafiej Żukowski na drugą partię już nie wyszedł, zastąpił go Patryk Szczurek. Ale znów to gospodarze szybko uciekli na trzy punkty, skuteczny na lewym skrzydle był Quiroga.