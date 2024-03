Szykuje się zwrot ws. Wilfredo Leona. Zaskakujące doniesienia, to może być hit

Wilfredo Leon po sezonie odejdzie z Sir Safety Perugia i wiele wskazuje na to, że zagra w PlusLidze, co zresztą sugerował sam zawodnik. Reprezentant Polski był łączony z Grupą Azoty ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle, ale jeśli wierzyć najnowszym doniesieniom mediów, obierze inny kierunek. Do gry o podpis gwiazdy na kontrakcie włączył się klub, który od początku rozgrywek pokazuje się z bardzo dobrej strony.