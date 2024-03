Szykuje się wielkie pożegnanie. Reprezentant Polski potwierdził odejście

Fabian Drzyzga po raz pierwszy z Asseco Resovią Rzeszów związał się w 2013 roku i w klubie z Podkarpacia spędził cztery lata. Później grał w greckim Olympiakosie SFP i rosyjskim Lokomotiwie Nowosybirsk, a w 2020 roku wrócił do Rzeszowa. I tam gra do dziś chociaż już wiadomo, że będzie to jego ostatni sezon w tym klubie.