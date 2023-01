PlusLiga. Skra Bełchatów zostanie przebudowana

Z najnowszych doniesień wynika, że do zmiany dojdzie także na stanowisku trenera. Joela Banksa ma zastąpić Alberto Giuliani - ustalił Przegląd Sportowy Onet. Dla Włocha będzie oznaczało to powrót do PlusLigi, w której pracował w latach 2020-2021. Doświadczony szkoleniowiec prowadził wówczas Asseco Resovię Rzeszów. Po rozstaniu z polskim klubem objął z kolei Olympiakos Pireus, prowadząc grecki klub do wicemistrzostwa kraju.