Sezon w PlusLidze zakończył się 10 maja, wraz z zamknięciem rywalizacji o złoto rozgrywek - Aluron CMC Warta Zawiercie w piątym meczu finałowym pokonała 3:1 Bogdankę LUK Lublin i sięgnęła po pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski. Cztery dni wcześniej poznaliśmy brązowego medalistę, PGE Projekt Warszawa potrzebował czterech spotkań, by przypieczętować triumf nad Asseco Resovią Rzeszów (gra toczyła się do trzech zwycięstw).

Duży niedosyt mają prawo odczuwać siatkarze Resovii. Zespół ze stolicy Podkarpacia jest naszpikowany gwiazdami, grają w nim m.in. Artur Szalpuk i Mateusz Poręba, którzy po raz kolejny otrzymali w tym roku powołanie do reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia, występują tam też byli kadrowicze, a konkretnie Paweł Zatorski, Marcin Janusz i Karol Butryn. Skład w kampanii 2025/2026 uzupełniali m.in. Erik Shoji i Yacine Louati.

Mimo to Resovia kończy sezon z niczym. Na początku stycznia drużyna z Rzeszowa przegrała w finale Pucharu Polski z Bogdanką, z Ligą Mistrzów pożegnała się na etapie ćwierćfinału, wyeliminowana przez Ziraat Bankasi Ankara. Drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego zajęła czwarte miejsce w PlusLidze, a takie wyniki z pewnością nie zadowalają nie tylko siatkarzy i kibiców, ale też władze klubu.

PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów zmieni trenera?

Niewykluczone, że za wyniki z ostatnich miesięcy zapłaci sam Botti, który do Resovii przyszedł przed sezonem po zdobyciu mistrzostwa Polski z Bogdanką. Takie informacje w serwisie X przekazał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.

"Według moich informacji, wszystko wskazuje na to, że Massimo Botti nie poprowadzi drużyny Asseco Resovia Rzeszów w sezonie ligowym 2026/2027!" - przekazał.

Balcerzak wskazał też nazwisko potencjalnego następcy Włocha - miałby nim zostać Gheorghe Cretu, który obecnie pracuje z reprezentacją Serbii.

Cretu zaakceptował już warunki, wybierze m.in. nowego asystenta, wszystko wskazuje na to, że 58-latek zastąpi Bottiego i po raz drugi w swojej karierze, obejmie stanowisko trenera Asseco Resovii

Cretu to rumuński szkoleniowiec doskonale znany polskim kibicom. Nie dość, że ma za sobą pracę w Resovii, to w przeszłości prowadził jeszcze kilka innych polskich klubów: Indykpol AZS Olsztyn, Cuprum Lubin, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skrę Bełchatów. Razem z ZAKSĄ w 2022 roku wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo kraju i Puchar Polski, sukcesy osiągał także z reprezentacją Słowenii, którą prowadził w latach 2022-2024. Wówczas poprowadził swoją drużynę do trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy (w 2023).

Massimo Botti w tym sezonie prowadził Asseco Resovię Rzeszów CEV.eu materiały prasowe

Gheorghe Cretu Marcin Golba AFP

Siatkarze Asseco Resovii Rzeszów mają szansę na historyczne trofeum fot. Piotr Sumara/PlusLiga materiały prasowe

"Przegrany sezonu". Marek Magiera i Jakub Bednaruk podsumowali rywalizację w PlusLidze. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport