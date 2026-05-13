Szykują się zmiany po finiszu sezonu. Gwiazdy kadry Nikoli Grbicia mogą stracić trenera
Sezon w siatkarskiej PlusLidze dobiegł końca, niebawem kluby będą już oficjalnie ogłaszały transfery, jakie zostaną przeprowadzone przed kolejną kampanią w rozgrywkach. Niewykluczone, że w kilku drużynach dojdzie do zmian trenerów, w tym w zespole, który w ostatnich tygodniach bił się o medale mistrzostw Polski. Zdaniem jednego z siatkarskich ekspertów w klubie, w którym występuje kilku zawodników znanych z kadry Nikoli Grbicia, dojdzie do przewrotu, można spodziewać się powrotu doskonale znanego polskim kibicom szkoleniowca.
Sezon w PlusLidze zakończył się 10 maja, wraz z zamknięciem rywalizacji o złoto rozgrywek - Aluron CMC Warta Zawiercie w piątym meczu finałowym pokonała 3:1 Bogdankę LUK Lublin i sięgnęła po pierwszy w historii klubu tytuł mistrzowski. Cztery dni wcześniej poznaliśmy brązowego medalistę, PGE Projekt Warszawa potrzebował czterech spotkań, by przypieczętować triumf nad Asseco Resovią Rzeszów (gra toczyła się do trzech zwycięstw).
Duży niedosyt mają prawo odczuwać siatkarze Resovii. Zespół ze stolicy Podkarpacia jest naszpikowany gwiazdami, grają w nim m.in. Artur Szalpuk i Mateusz Poręba, którzy po raz kolejny otrzymali w tym roku powołanie do reprezentacji Polski prowadzonej przez Nikolę Grbicia, występują tam też byli kadrowicze, a konkretnie Paweł Zatorski, Marcin Janusz i Karol Butryn. Skład w kampanii 2025/2026 uzupełniali m.in. Erik Shoji i Yacine Louati.
Mimo to Resovia kończy sezon z niczym. Na początku stycznia drużyna z Rzeszowa przegrała w finale Pucharu Polski z Bogdanką, z Ligą Mistrzów pożegnała się na etapie ćwierćfinału, wyeliminowana przez Ziraat Bankasi Ankara. Drużyna prowadzona przez Massimo Bottiego zajęła czwarte miejsce w PlusLidze, a takie wyniki z pewnością nie zadowalają nie tylko siatkarzy i kibiców, ale też władze klubu.
PlusLiga. Asseco Resovia Rzeszów zmieni trenera?
Niewykluczone, że za wyniki z ostatnich miesięcy zapłaci sam Botti, który do Resovii przyszedł przed sezonem po zdobyciu mistrzostwa Polski z Bogdanką. Takie informacje w serwisie X przekazał siatkarski ekspert Jakub Balcerzak.
"Według moich informacji, wszystko wskazuje na to, że Massimo Botti nie poprowadzi drużyny Asseco Resovia Rzeszów w sezonie ligowym 2026/2027!" - przekazał.
Balcerzak wskazał też nazwisko potencjalnego następcy Włocha - miałby nim zostać Gheorghe Cretu, który obecnie pracuje z reprezentacją Serbii.
Cretu zaakceptował już warunki, wybierze m.in. nowego asystenta, wszystko wskazuje na to, że 58-latek zastąpi Bottiego i po raz drugi w swojej karierze, obejmie stanowisko trenera Asseco Resovii
Cretu to rumuński szkoleniowiec doskonale znany polskim kibicom. Nie dość, że ma za sobą pracę w Resovii, to w przeszłości prowadził jeszcze kilka innych polskich klubów: Indykpol AZS Olsztyn, Cuprum Lubin, ZAKSĘ Kędzierzyn-Koźle i PGE GiEK Skrę Bełchatów. Razem z ZAKSĄ w 2022 roku wygrał Ligę Mistrzów, mistrzostwo kraju i Puchar Polski, sukcesy osiągał także z reprezentacją Słowenii, którą prowadził w latach 2022-2024. Wówczas poprowadził swoją drużynę do trzeciego miejsca w mistrzostwach Europy (w 2023).