Szalony set w polskiej lidze. Aż trudno to sobie wyobrazić

Przemowa szkoleniowca najwyraźniej pomogła, bo jego siatkarze wygrali cztery kolejne akcje i to Paweł Rusek, trener lubinian, wezwał zawodników do siebie. Po stronie Zawiercia coraz więcej piłek w ataku dostawał Mateusz Bieniek. Reprezentant Polski wrócił do gry po kontuzji i prezentuje się coraz lepiej. Pokazał to również w polu serwisowym. Od stanu 19:21 jego zagrywki bardzo ułatwiły zadanie drużynie - wygrała trzy kolejne akcje. A po chwili Cuprum zeszło z boiska pokonane, przegrało 20:25.