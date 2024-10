Szaleństwo z udziałem gwiazd Nikoli Grbicia. Kilkanaście sekund, później euforia

Na parkiecie po stronie gospodarzy oglądaliśmy także dwóch innych wicemistrzów olimpijskich: Norberta Hubera i Łukasza Kaczmarka . Grę drugiego z nich w pomeczowym wywiadzie docenił Fornal , zwracając uwagę na to, że atakujący ostatnio nie błyszczał.

PlusLiga. Niesamowita akcja w meczu Jastrzębskiego Węgla

Popiwczak, Fornal i Huber , mieli swój udział w akcji, która wprawiła w euforię nie tylko kibiców, ale też samych zawodników. W czwartym secie, przy stanie 22:17 dla Jastrzębskiego Węgla , doszło do trwającej kilkanaście sekund wymiany.

Wymianę efektownym blokiem skończył Huber, który momentalnie ruszył do Fornala, by razem z nim świętować zdobyty punkt. Euforycznie zareagował także Kaczmarek oraz pozostali siatkarze, a na nagraniu udostępnionym przez Polsat Sport widać, że nagle na parkiet wbiegł jeden z rezerwowych, by pogratulować kolegom udanej akcji.