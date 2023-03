Karol Kłos z końcem sezonu opuszcza PGE Skrę Bełchatów . To koniec pewnej ery. Środkowy bloku grał dla Skry od 2010 r., od tego czasu zdobył dla bełchatowskiego klubu m.in. trzykrotnie mistrzostwo Polski, klubowe mistrzostwo świata, trzykrotnie Puchar Polski, czterokrotnie Superpuchar Polski.

A teraz, jeżeli macie ochotę i czas, to zapraszam Was na mój ostatni mecz w Bełchatowie Pośmiejemy się, porobimy fotki, jak będzie trzeba to popłaczemy razem. Ostatni raz w żółto-czarnych barwach!"