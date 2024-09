Świderski ujawnił dramatyczną wiadomość od mistrza Europy. "Poprosił, żebyśmy się modlili"

Do pomocy w walce z żywiołem włączyli się członkowie sztabu szkoleniowego siatkarskiej PSG Stali Nysa - dyrektor, statystyk, prezes oraz trener klubu w poniedziałkowy wieczór stawili się na wałach , gdzie razem z mieszkańcami miasta robili wszystko, by zabezpieczyć miasto przed dalszym zalaniem. "Jesteśmy na miejscu i walczymy o Nysę!" - informowała Stal w mediach społecznościowych.

W kontakcie z trenerem Danielem Plińskim pozostawał Sebastian Świderski, który następnego dnia w programie Przeglądu Sportowego Onet ujawnił treść SMS-a, jaki wysłał mu siatkarski mistrz Europy z 2009 roku. "Prosił tylko o to, żebyśmy się za nich modlili, bo są w trudnej sytuacji" - zdradził prezes Polskiego Związku Piłki Siatkowej.

Sebastian Świderski deklaruje pomoc dla PSG Stali Nysa

Sternik PZPS zadeklarował także, że klub z Nysy może liczyć na wsparcie federacji i to nie tylko w kwestiach logistycznych, takich jak przekładanie meczów, które nie mogą odbywać się w związku z trudną sytuacją powodziową w mieście. Jak przekazał Świderski, podczas najbliższych meczów o Superpuchar w siatkówce kobiet (21 września) i mężczyzn (25 września) zostanie przeprowadzona zbiórka, z której dochód zostanie przekazany na rzecz Stali. "Robimy wszystko, co w naszej mocy, żeby ci zawodnicy jak najlepiej i jak najspokojniej wrócili do normalności" - dodał.