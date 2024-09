Świderski ruszył z pomocą, siatkarski mistrz świata reaguje. Przyznał to otwarcie

PGE Projekt Warszawa poprzedni sezon PlusLigi zakończył na trzecim miejscu i wywalczył tym samym prawo gry w Lidze Mistrzów. Problem jednak w tym, że federacja CEV początkowo nie chciała przystać na to, by zespół swoje mecze rozgrywał w Warszawie. Po interwencji Sebastiana Świderskiego, który wstawił się za Projektem, ostatecznie CEV przystał na prośbę stołecznego klubu, na co zareagował siatkarski mistrz świata Damian Wojtaszek. I przyznał otwarcie, że decyzja federacji może sprawić, że Projekt zajdzie daleko w pucharach.