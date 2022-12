Świąteczny thriller! Ligowy maraton siatkarzy

W barwach gospodarzy zabrakło chorego Patryka Niemca , którego zastąpił ligowy weteran Janusz Gałązka , którego nieco szczęśliwy as serwisowy zmniejszył deficyt "Lwów" do 3 punktów - było 14:17. Gdy w pole serwisowe wszedł Lukas Kampa , gdańszczanie zaczęli konsekwentnie zmniejszać straty, a po skutecznych atakach Mikołaja Sawickiego i Bartłomieja Bołądzia było już tylko 16:17. Jednak to było wszystko na co było stać w pierwszej partii. Losy tego seta przypieczętował asem Miran Kujundzić . Ostatecznie goście byli górą stosunkowo łatwo 25:18.

Czwarta partia to walka punkt za punkt, cios za cios. Po asie Filipiaka i bloku Kujundzicia goście wyszli na prowadzenie. Nie trwało to długo - jak w ukropie uwijał się najlepszy w tym sezonie libero PlusLigi, Luke Perry, jednak żaden z rywali nie mógł przełamać oponenta. Przy stanie 23:23 Bołądzia zablokował Andreas Takvam i to Ślepsk miał piłkę setową, którą wykorzystał - było 2:2 w setach. Potrzebny był tie-break, w którym "Gdańskie Lwy" wyszły na początkowe prowadzenie 6:2 po asie serwisowym Bołądzia. To była niezła zaliczka, która stopniała do jednego punktu - po nieudanym ataku Gałązki było już tylko 7:6. Doświadczonego środkowego zastąpił nieopierzony 20-latek Jordan Zaleszczyk, który z miejsca popisał się asem serwisowym. Było 12:12, emocje sięgały zenitu, decydującym pojedynczym blokiem popisał się rezerwowy zwykle Gałązka. Trefl wygrał 3:2 i uczynił milowy krok w kierunku play-off PlusLigi. Obie drużyny zakończyły grę w PlusLidze w 2022 r. Do gry powrócą w styczniu 2023 r.