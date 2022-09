Surowe sankcje dla polskiego klubu. "Wszystko z powodu zaniechania"

Biuro prasowe FIVB poinformowało, że "wyznaczyła polskiemu klubowi termin na zastosowanie się do decyzji, ale tego nie zrobił. W związku z tym wprowadzono zakaz transferów międzynarodowych do chwili zapłacenia pełnej kwoty".

- Nikt z nas, łącznie z Salvadorem, nie starał się zainteresować cała sprawą mediów. Reprezentuję innych zawodników z tym klubie i chciałbym, żeby świecił dobrym przykładem w Europie. Jastrzębski Węgiel się odwołał i nie zapłacił w wyznaczonym terminie. Oczywistym było, że w wyniku braku wypełnienia wyroku zakaz transferów zostanie nałożony. My nie wnioskowaliśmy o to, tylko o zaległe wynagrodzenie dla siatkarza - zauważył menedżer.

- Tyle, że to przecież nie wynika z jego niefrasobliwości. On po prostu od 3,5 roku tych pieniędzy nie dostał, wystawił rzeczywiście faktury. Zajęcie dotyczy należności, które powinny być niższe po zastosowaniu się do decyzji FIVB. Zawodnik chce wyprostować całą kwestię podatków i dawno by to zrobił, gdyby klub po otrzymaniu wyroku przelał mu pieniądze, na co miał bez mała trzy miesiące bez najmniejszych utrudnień formalnych - wyjaśnił.