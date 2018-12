Choć Stocznia Szczecin upadła w połowie grudnia i wycofała zespół z rozgrywek PlusLigi, a jej siatkarze znaleźli już sobie nowych pracodawców, to nie koniec problemów klubu. Według informacji "Głosu Szczecińskiego" klub być może zostanie wezwany przez władze miasta do zwrotu dotacji, którą otrzymał w 2018 roku. Kwota wsparcia od magistratu sięgnęła 1,2 miliona złotych.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ciężka droga do Tokio dla naszych siatkarzy. Poradzą sobie? Wideo INTERIA.TV

Stocznia Szczecin ostatni mecz w PlusLidze rozegrała w listopadzie, a 13 grudnia została wycofana z rozgrywek i postawiona w stan upadłości. Wszystko przez brak środków, które - zdaniem władz klubu - miał zapewnić sponsor tytularny, czyli szczecińska Stocznia. Władze klubu obarczają winą za taki obrót spraw Stocznię i zamierzają dochodzić warunków umowy w sądzie.



Tymczasem o zwrot dotacji - według informacji "Głosu Szczecińskiego" - ma się zwrócić do klubu miasto Szczecin. W roku 2018 drużyna siatkówki otrzymała wsparcie rzędu 1,2 miliona złotych, a środki przekazano celem promocji Szczecina poprzez sport. Ponieważ klub nie wywiązał się z umowy i w grudniu nie wypełniał jej postanowień, władze miasta być może zechcą odzyskać część środków.



- Prawnicy analizują umowę. Kiedy skończą zostanie podjęta decyzja, co do kolejnych kroków - informuje Dariusz Sadowski z UM Szczecin, którego cytuje dziennik.



Czy szczeciński magistrat odzyska środki? Może być o to bardzo ciężko, bo Stocznia Szczecin przestała funkcjonować jako klub, a gdyby nawet dalej prowadziła działalność, nie miała żadnych pieniędzy. Na te czekają m.in. siatkarze, pracownicy i wierzyciele klubu.



Reklama

Za: "Głos Szczeciński"