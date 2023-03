Jakub Abramowicz zaczął od asa serwisowego, ale to było jedyne prowadzenie PSG Stali Nysa w tym secie, zaraz inicjatywę przejęły "Gdańskie Lwy". Mylił się najskuteczniejszy zawodnik PlusLigi Wassim Ben Tara , Mikołaj Sawicki punktował z pola zagrywki i miejscowi prowadzili 10:6. Przy stanie 14:8 trener gości, Daniel Pliński pochodzący z pobliskiego Pucka poprosił o czas. W końcówce seta Tunezyjczyk Ben Tara wreszcie się odblokował i zaserwował asa. Było to za mało, aby uratować seta, którego Trefl łatwo wygrał 25:17 po 24 minutach.

W trzecim i ostatnim secie wreszcie goście zaczęli stanowić równego rywala dla miejscowych. Pomimo tego, że zaczął funkcjonować blok Trefla Gdańsk, wkrótce to goście objęli prowadzenie pierwszy raz od początkowego seta - 13:12. Niebawem sytuacja wróciła do normy, Marokańczyk Zouheir El Graoui pomylił się w ataku, asem poprawił Bartłomiej Bołądź i było 17:14 dla "Lwów". Gdańszczanie dowieźli prowadzenie do końca seta, wygrali go do 22, a cały mecz łatwo 3:0.