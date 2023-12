Jastrzębski Węgiel traci prowadzenie. Aluron CMC Warta Zawiercie Trevora Clevenota

29-letni siatkarz wrócił do szóstki na początek drugiego seta. Szybko nadział się jednak na blok rywali i musiał wrócić do fizjoterapeutów. Zastąpił go Patryk Łaba, a jastrzębianie już na początku partii prowadzili 6:2. Gospodarze szybko jednak odpowiedzieli - Karol Butryn oparł piłkę o blok Fornala i doprowadził do remisu 9:9.