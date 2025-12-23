Partner merytoryczny: Eleven Sports

Spektakularny powrót objawienia kadry Grbicia. Pojawił się oficjalny komunikat

Oprac.: Katarzyna Koprowicz

Jednym z objawień ostatniego sezonu reprezentacyjnego był Maksymilian Granieczny, który przebojem wdarł się do kadry prowadzonej przez Nikolę Grbicia. Polscy kibice zacierali ręce także na myśl o ligowych występach utalentowanego libero, ale musieli długo poczekać na pierwsze mecze w jego wykonaniu, ponieważ 20-latek doznał kontuzji. Po urazie nie ma już śladu, a Granieczny prezentuje się ostatnio na tyle dobrze, że wyróżnić postanowiła go PlusLiga.

Zawodnik w zielonym stroju siatkarskim manifestuje radość po udanym zagraniu, w tle inny sportowiec z drużyny przeciwnej w biało-czerwonym stroju. Trybuny są pełne kibiców, atmosfera kibicowska jest dynamiczna.
Maksymilian Granieczny (na pierwszym planie) w reprezentacji Polski. W tle Tomasz FornalFOT. ANNA KLEPACZKO / FOTOPYKNewspix.pl

Po tym, jak Paweł Zatorski postanowił zrobić sobie przerwę od występów w reprezentacji Polski, podstawowym libero kadry został Jakub Popiwczak. Nikola Grbić na najważniejsze turnieje, w tym finały Ligi Narodów czy mistrzostwa świata, zabierał także Maksymiliana Graniecznego. 20-latek dopiero zbiera pierwsze szlify w seniorskiej kadrze, ostatni sezon był jego debiutanckim. A i tak szybko udowodnił swoją wartość i zyskał zaufanie serbskiego szkoleniowca.

Kibice siatkówki mieli nadzieję, że Granieczny świetną formę z występów w biało-czerwonych barwach przekuje na równie dobrą grę w PlusLidze. Od sezonu 2025/2026 Granieczny miał być bowiem podstawowym libero JSW Jastrzębskiego Węgla, zastępując w tej roli... Popiwczaka, który przeszedł do Aluron CMC Warty Zawiercie. Niestety, 20-latek doznał groźnej kontuzji dłoni podczas turnieju towarzyskiego przed startem rozgrywek i przegapił pierwsze mecze PlusLigi.

Granieczny po raz pierwszy w trwającej kampanii na boisko wybiegł 22 listopada w meczu z beniaminkiem Chełma. I wrócił na dobre, meldował się na parkiecie w każdym kolejnym meczu ligowym. Jego forma rośnie, o czym świadczy ostatni komunikat PlusLigi. Na stronie rozgrywek opublikowano "drużynę 13. kolejki", a w niej pojawiło się nazwisko Graniecznego.

    Maksymilian Granieczny wyróżniony. PlusLiga ogłasza ws. siatkarza

    Libero został wyróżniony już po meczu 11. kolejki z Barkomem Każany Lwów, ale wówczas trafił jedynie na "ławkę rezerwowych". Teraz włączono już go do drużyny marzeń, co oznacza, że Granieczny zalicza wręcz spektakularny powrót na ligowe parkiety.

    Piąte zwycięstwo z rzędu odniósł JSW Jastrzębski Węgiel (3:1 z Cuprum Stilonem w Gorzowie), a wyróżniającymi się zawodnikami byli Nicolas Szerszeń (19 pkt. przy 63-procentowej skuteczności) i Maksymilian Granieczny, który miał aż 18 obron!
    czytamy w komunikacie.

    Poza Graniecznym w "drużynie kolejki" znaleźli się jeszcze dwaj inni kadrowicze Grbicia - atakujący Bartłomiej Boładź z Aluron CMC Warty Zawiercie oraz rozgrywający Jan Firlej z PGE Projektu Warszawa. Wyróżniono także środkowych: Aleksa Grozdanova z Bogdanki LUK Lublin i Jakuba Turskiego z InPost ChKS-u Chełm oraz przyjmujących: Nikolasa Szerszenia z JSW Jastrzębskiego Węgla i Morlitza Karlitzka z Indykpolu AZS-u Olsztyn.

    Młody siatkarz ubrany w zielony strój reprezentacji Polski stoi na boisku podczas meczu, uśmiecha się, wokół widać innych zawodników oraz trenerów w tle.
    Polski siatkarz w stroju reprezentacji Polski na boisku siatkarskim, w tle widoczni inni zawodnicy podczas meczu.
