Spadła głowa trenera w czołowym polskim klubie!

Méndez przejął stery Resovii w grudniu 2021 roku. Na koniec sezonu prowadzony przez niego zespół zajął 5.miejsce w rozgrywkach PlusLigi. Mimo braku awansu do półfinału ligowych zmagań, włodarze klubu ze stolicy Podkarpacia są zadowoleni ze współpracy z Argentyńczykiem.

- Trener Méndez objął naszą drużynę w niezwykle trudnym momencie. Mimo, że nie udało nam się awansować do półfinałów PlusLigi, to gra naszego zespołu pod wodzą Marcelo była znacznie lepsza niż w początkowej fazie sezonu. Marcelo Méndez to świetny trener oraz bardzo dobry człowiek. Jestem mu wdzięczny i dziękuję za jego pracę, zaangażowanie i pomoc naszemu Klubowi - powiedział Piotr Maciąg, prezes Asseco Resovii.

57-letni trener cały czas pracuje także przy kadrze argentyńskich siatkarzy.

Frank Dzieniecki