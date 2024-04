Smutny koniec ZAKS-y, jaką znamy. Nieudane pożegnanie z gwiazdami

"Nie chcieliśmy się tak z tą halą żegnać. Jest nam bardzo przykro z powodu tego, jak ten mecz się skończył " - mówił przed kamerą ZAKSA TV po pierwszym spotkaniu o dziewiąte miejsce Łukasz Kaczmarek , atakujący ZAKS-y. Jego drużyna przegrała 1:3 , a dla Kaczmarka i paru jego kolegów to było pożegnalne spotkanie przed kędzierzyńską publicznością.

W środę zanotowali zaś ostatnie spotkanie w koszulce ZAKS-y. Oprócz Kaczmarka z drużyną mają się pożegnać przede wszystkim kapitan Aleksander Śliwka oraz Bartosz Bednorz , drugi z przyjmujących. W Kędzierzynie-Koźlu najprawdopodobniej pozostaną natomiast Marcin Janusz czy Erik Shoji . Odnowiony zespół ma też być budowany w oparciu o Bartosza Kurka , który po 16 latach ma wrócić do ZAKS-y .

Wcześniej jednak kędzierzynianie walczyli jeszcze o dziewiąte miejsce. Trenerzy obu drużyn w ostatnim meczu sezonu zdecydowali się wystawić najmocniejsze składy. W ZAKS-ie brakowało jedynie Davida Smitha , parę środkowych stworzyli Dmytro Paszycki i Andreas Takvam . Ale to kędzierzynianie rozpoczęli spotkanie znacznie lepiej. Zdobyli pięć punktów z rzędu i prowadzili 9:3. Skuteczny na początku spotkania był Kaczmarek. Trener gospodarzy Andrea Gardini przerywał grę, ale przewaga rywali rosła. Co prawda bełchatowianie z czasem zbliżyli się na trzy punkty - po zablokowanym ataku Śliwki - ale wyrównać nie zdołali. ZAKSA wygrała 25:18, swój piąty punkt w secie zdobył Kaczmarek .

W drugiej partii kędzierzynianie ponownie od początku prowadzili. Napędzała ich dobra gra w obronie, ale tym razem przewaga wynosiła dwa, trzy punkty. Lepiej prezentował się Dawid Konarski , dwukrotny mistrz świata, atakujący Skry. Przy jego zagrywkach bełchatowianie zbliżyli się do gości, przegrywali tylko 17:18. Dopadli ich przy stanie 20:20. W końcówce pomógł im blok, seta asem serwisowym zakończył Adrian Aciobanitei . Po wygranej 25:22 Skra wyrównała stan meczu.

ZAKSA Kędzierzyn-Koźle wygrała w tie-breaku. Szanse na dziewiąte miejsce straciła wcześniej

PGE GiEK Skra Bełchatów w tym sezonie również nie spełniła oczekiwań . Choć klub pod koniec poprzednich rozgrywek miał duże problemy finansowe, ostatecznie udało się zebrać skład z kilkoma uznanymi nazwiskami. Mimo to bełchatowianie nie zakwalifikowali się do fazy play-off.

W trzecim secie środowego spotkania w drużynie ZAKS-y nadal dobrze prezentował się Bednorz. Problemy miał natomiast Śliwka - nie utrzymał zagrywki Aciobaniteia, nadział się na blok rywali. Tym razem to Skra prowadziła 12:10, a potem nawet 17:13. Kędzierzynianie jeszcze doprowadzili do remisu 18:18, ale końcówka należała do gospodarzy. Dobrze prezentował się Konarski, ciekawych pomysłów w rozegraniu nie brakowało Grzegorzowi Łomaczowi. Nieudana zagrywka Kaczmarka przypieczętowała los ZAKS-y - Skra wygrała 25:22 i była już pewna dziewiątego miejsca.