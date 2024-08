Słoweński siatkarz przyjechał do Polski i już się "odgraża". Odważna deklaracja

Asseco Resovia Rzeszów poprzednie rozgrywki ligowe zakończyła na czwartym miejscu, a po sezonie przeszła małą rewolucję kadrową. Do zespołu dołączyli m.in. Bartosz Bednorz i Gregor Ropret, który na rozegraniu ma zastąpić Fabiana Drzyzgę . Słoweński siatkarz, który wcześniej grał m.in. we Włoszech i w Turcji, jeszcze nigdy nie występował w PlusLidze.

Reprezentant kraju, którego oglądaliśmy podczas turnieju olimpijskiego w Paryżu, gdzie Słoweńcy odpadli na etapie ćwierćfinału po porażce z "Biało-Czerwonymi" , przyjechał już do Polski. A w rozmowie z plusliga.pl zaczął się "odgrażać", że jego nowy zespół może zajść daleko w nadchodzących rozgrywkach.

"Podoba mi się nasz zespół, warunki do pracy jakie mamy w klubie i też relacje z trenerem. Mam nadzieję, że nie zabraknie nam zdrowia, a atmosfera do pracy będzie cały czas tak dobra jak w trakcie przygotowań. Jeśli tak będzie, to jestem przekonany, że będziemy groźni dla każdego w PlusLidze" - zaznaczył.