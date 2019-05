Ślepsk Suwałki ma nowego trenera i sponsora

Andrzej Kowal został trenerem drużyny MKS Ślepsk Suwałki, która wygrała w tym roku 1. ligę siatkówki i awansowała do ekstraklasy. Klub zyskał też drugiego sponsora tytularnego i od wtorku jego nazwa brzmi MKS Ślepsk Malow Suwałki.

Prezes Wojciech Winnik poinformował we wtorek na konferencji prasowej, że w najwyższej klasie zespół poprowadzi Kowal, związany przez lata z Asseco Resovią Rzeszów, choć w ostatnio pracujący w rumuńskim ACS Volei Municipal Zalau. Szkoleniowiec ma przyjechać do Suwałk za kilka dni.

Władze klubu zaprezentowały także nowego sponsora tytularnego - suwalską firmę Malow, która wspierał MKS Ślepsk od jakiegoś czasu, podobnie również miejscowy klub badmintona. Winnik powiedział, że dotychczasowa współpraca była udana, dlatego cieszy się, że firma zdecydowała się zwiększyć swój udział finansowy.

- Ślepsk Suwałki odniósł sukces wygrywając pierwsza ligę i pretenduje do PlusLigi. To historyczny moment dla klubu i miasta. Teraz jednak musimy dokonać zmian w drużynie. Klub musi znaleźć także sponsorów, którzy pomogą, by zawodnicy mogli zagrać w tej świetnej lidze - powiedział prezydent Suwałk Czesław Renkiewicz, który obiecał wsparcie finansowe klubu i zapowiedział, że samorząd przekaże równowartość kwoty, którą klub uzyska od sponsorów.

Winnik poinformował, że Ślepsk czeka na zakończenie procedury przyznawania licencji na występy w ekstraklasie, ale w międzyczasie szuka wzmocnień. Do drużyny ma dołączyć sześciu zawodników.

Jesienią ma zostać oddana do użytku nowa hala widowiskowo-sportowa. Suwałki Arena ma być gotowa we wrześniu lub październiku. Ma pomieścić 2,2 tysiące widzów. Ma to być największa taka hala w województwie podlaskim.

Autor: Jacek Buraczewski