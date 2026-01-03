Partner merytoryczny: Eleven Sports

Skończyli rok fatalnie, a teraz taki wynik. Siatkarski nokaut, 25:15

Damian Gołąb

Damian Gołąb

Skuteczny blok kluczem do zwycięstwa. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa poprzedni rok kończyła w fatalnych nastrojach. Rozczarowująca pierwsza połowa sezonu strąciła siatkarzy z Częstochowy na dno PlusLigi. Już pierwszy mecz w 2026 r. ich z tego dna dźwiga. Trzecie zwycięstwo w sezonie sprawia, że przeskakują w tabeli między innymi pokonany przez nich w sobotę Barkom Każany Lwów.

Zawodnik drużyny siatkarskiej w niebieskim stroju energetycznie cieszy się ze zdobytego punktu na parkiecie, z rozpostartymi ramionami i wyrazem radości na twarzy, w tle widoczni inni gracze.
Siatkarze z Częstochowy zaczynają rok zwycięstwem. Na zdjęciu przyjmujący Bartłomiej LipińskiMarta Badowska / PressFocusNewspix.pl

Od początku spotkania w Częstochowie przewagę mieli gospodarze. Błyskawicznie uciekli rywalom na pięć punktów. Ich mocną stroną od początku był blok, po kolejnej udanej akcji w tym elemencie prowadzili już 15:9.

A w drużynie ze Lwowa zaczęły się zmiany. Trener Ugis Krastins szybko zmienił rozgrywającego, za Lukasa Kampę wszedł Yamato Nakano. Potem boisko opuścił też przyjmujący Ilja Kowaliow.

I różnica zmalała do trzech punktów. Gospodarze się jednak obronili. Punkt zagrywką zdobył środkowy Daniel Popiela, wygraną 25:21 zapewniła im udana akcja atakującego Patrika Indry.

Zobacz również:

Siatkarze PGE Projektu Warszawa rozbili drużynę Michała Winiarskiego
Ekstraklasa Mężczyzn

Bolesny cios od wicelidera. Michał Winiarski bezradny, koncert w hicie PlusLigi

Damian Gołąb
Damian Gołąb

    Siatkówka. Zmiany w Częstochowie. Lwowianie odpowiedzieli, a potem tak cios

    Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa miała w tym sezonie walczyć o wysokie cele, a okazała się największym rozczarowaniem pierwszej rundy fazy zasadniczej. I jej najsłabszą drużyną. Barkom zgromadził do końca grudnia o dwa punkty więcej, co dało mu jedenastą pozycję.

    Częstochowianie zmienili już trenera, zwolnili libero, a aktualnie muszą sobie radzić bez Jakuba Nowaka, leczącego złamanie palca. I w drugiej partii sobotniego meczu nie szło im już tak dobrze, jak w pierwszej.

    Lwowianie przez większość seta prowadzili o punkt, dwa przed rywalami. Gospodarze mieli jednak swoją szansę, objęli prowadzenie 16:15. Tyle że problemem była ich skuteczność w ataku - zaledwie 40 procent.

    Po drugiej stronie w ofensywie dwoił się i troił Lorenzo Pope. Nie zawsze się udawało, ale miał pomoc ze strony Wasyla Tupczija - i Barkom zwyciężył 25:21.

    Trzeci set to jednak zupełny zwrot akcji. Dwie serie punktowe Częstochowian dały im potężną przewagę. Pomagały im punktowe bloki, prowadzili już 15:7. A u trenera rywali Ugisa Krastinsa było widać coraz więcej nerwów.

    Skończyło się siatkarskim nokautem 25:15. I kapitalnym osiągnięciem w bloku - siatkarze Steam Hemarpol Politechniki zdobyli nim osiem punktów.

    Częstochowianie dźwigają się z dna. Fatalna seria rywali

    Niewiele zmieniło się na początku czwartej partii. W bloku znów pokazał się Popiela, Częstochowianie prowadzili 7:2, a Krastins sięgnął po rezerwowych. I wynik zaczął się mocno zmieniać, w połowie seta obie drużyny dzielił tylko punkt.

    Po nieporozumieniu w szeregach gości Steam Hemarpol Politechnika znów miała jednak większy zapas, prowadziła 15:12. Kolejnego zwrotu akcji już nie było, zwyciężyli 25:20, kończąc spotkanie punktowym blokiem. Nagrodę dla MVP otrzymał Milad Ebadipour.

    Zwycięstwo od razu poprawia sytuację częstochowskiej drużyny w tabeli. Nie tylko oznacza opuszczenie strefy spadkowej, ale i wyprzedzili Barkom. Lwowianie przegrali szóste spotkanie z rzędu.

    PlusLiga
    15 kolejka
    03.01.2026
    20:00
    Zakończony
    Wszystko o meczu
    PGE GiEK Skra Bełchatów - Barkom-Każany Lwów. Skrót meczu. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany Lwów
    Wasyl Tupczij to jeden z liderów Barkomu Każany LwówArtur Szczepanski/REPORTERReporter
    Zawodnik siatkarski w niebieskiej koszulce z numerem 11, reprezentujący klub Norwid, z poważnym wyrazem twarzy, na tle rozmytej sali sportowej.
    Milad Ebadipour, kapitan Steam Hemarpol Politechniki CzęstochowaPiotr MatusewiczEast News
    Trzech siatkarzy ubranych w pomarańczowe stroje z czarnym logo nietoperza stoi na boisku, jeden z nich unosi ręce w geście triumfu, pozostali patrzą w jego stronę, w tle widoczna siatka i fragmenty hali sportowej.
    Siatkarze Barkomu Każany LwówPiotr MatusewiczEast News

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja