Skończyli rok fatalnie, a teraz taki wynik. Siatkarski nokaut, 25:15
Skuteczny blok kluczem do zwycięstwa. Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa poprzedni rok kończyła w fatalnych nastrojach. Rozczarowująca pierwsza połowa sezonu strąciła siatkarzy z Częstochowy na dno PlusLigi. Już pierwszy mecz w 2026 r. ich z tego dna dźwiga. Trzecie zwycięstwo w sezonie sprawia, że przeskakują w tabeli między innymi pokonany przez nich w sobotę Barkom Każany Lwów.
Od początku spotkania w Częstochowie przewagę mieli gospodarze. Błyskawicznie uciekli rywalom na pięć punktów. Ich mocną stroną od początku był blok, po kolejnej udanej akcji w tym elemencie prowadzili już 15:9.
A w drużynie ze Lwowa zaczęły się zmiany. Trener Ugis Krastins szybko zmienił rozgrywającego, za Lukasa Kampę wszedł Yamato Nakano. Potem boisko opuścił też przyjmujący Ilja Kowaliow.
I różnica zmalała do trzech punktów. Gospodarze się jednak obronili. Punkt zagrywką zdobył środkowy Daniel Popiela, wygraną 25:21 zapewniła im udana akcja atakującego Patrika Indry.
Siatkówka. Zmiany w Częstochowie. Lwowianie odpowiedzieli, a potem tak cios
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa miała w tym sezonie walczyć o wysokie cele, a okazała się największym rozczarowaniem pierwszej rundy fazy zasadniczej. I jej najsłabszą drużyną. Barkom zgromadził do końca grudnia o dwa punkty więcej, co dało mu jedenastą pozycję.
Częstochowianie zmienili już trenera, zwolnili libero, a aktualnie muszą sobie radzić bez Jakuba Nowaka, leczącego złamanie palca. I w drugiej partii sobotniego meczu nie szło im już tak dobrze, jak w pierwszej.
Lwowianie przez większość seta prowadzili o punkt, dwa przed rywalami. Gospodarze mieli jednak swoją szansę, objęli prowadzenie 16:15. Tyle że problemem była ich skuteczność w ataku - zaledwie 40 procent.
Po drugiej stronie w ofensywie dwoił się i troił Lorenzo Pope. Nie zawsze się udawało, ale miał pomoc ze strony Wasyla Tupczija - i Barkom zwyciężył 25:21.
Trzeci set to jednak zupełny zwrot akcji. Dwie serie punktowe Częstochowian dały im potężną przewagę. Pomagały im punktowe bloki, prowadzili już 15:7. A u trenera rywali Ugisa Krastinsa było widać coraz więcej nerwów.
Skończyło się siatkarskim nokautem 25:15. I kapitalnym osiągnięciem w bloku - siatkarze Steam Hemarpol Politechniki zdobyli nim osiem punktów.
Częstochowianie dźwigają się z dna. Fatalna seria rywali
Niewiele zmieniło się na początku czwartej partii. W bloku znów pokazał się Popiela, Częstochowianie prowadzili 7:2, a Krastins sięgnął po rezerwowych. I wynik zaczął się mocno zmieniać, w połowie seta obie drużyny dzielił tylko punkt.
Po nieporozumieniu w szeregach gości Steam Hemarpol Politechnika znów miała jednak większy zapas, prowadziła 15:12. Kolejnego zwrotu akcji już nie było, zwyciężyli 25:20, kończąc spotkanie punktowym blokiem. Nagrodę dla MVP otrzymał Milad Ebadipour.
Zwycięstwo od razu poprawia sytuację częstochowskiej drużyny w tabeli. Nie tylko oznacza opuszczenie strefy spadkowej, ale i wyprzedzili Barkom. Lwowianie przegrali szóste spotkanie z rzędu.