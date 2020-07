VERVA Warszawa ORLEN Paliwa zbroi się przed kolejnym sezonem. Zespół ze stolicy wysyła sygnał, że w nadchodzących rozgrywkach będzie walczyć o medale. Nowym zawodnikiem został przyjmujący reprezentacji Polski i mistrz świata z 2018 r. Artur Szalpuk. 25 letni siatkarz podpisał ze stołecznym klubem roczny kontrakt.

- Cieszę się, że wracam do Warszawy. To tutaj zaczynałem swoją przygodę z profesjonalną siatkówką. Zrobię, co w mojej mocy, żeby w nadchodzącym sezonie VERVA grała jeszcze lepiej niż w poprzednim i znów biła się o medale. Wierzę, że za kilka miesięcy będziemy razem świętować sukcesy. Duży wpływ na mój transfer do Warszawy miał trener Andrea Anastasi. Mam nadzieję, że tak jak dwa lata temu w Treflu Gdańsk pomoże mi rozwinąć się i nasza współpraca przyniesie korzyści zarówno klubowi, jak i mnie - mowi dla klubowej strony Vervy Warszawa Artur Szalpuk.

- Karuzela transferowa kręciła się, a kibice prześcigali się w domysłach. Ja już jednak od dłuższego czasu wiedziałem, gdzie zagram w sezonie 2020/2021. Nie mogliśmy ogłosić transferu do VERVY ze względów formalnych. Teraz jednak mogę wreszcie przywitać się z fanami: kibicujcie nam i trzymajcie kciuki. My odwdzięczymy się dobrą grą na boisku - zapewnił Artur Szalpuk.



Transfer Artura Szalpuka do Vervy Warszawa zamyka kadrę zespołu na najbliższy sezon.