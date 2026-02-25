Siatkarze zareagowali na sensacyjną porażkę. Sytuacja rywali staje się rozpaczliwa
Pierwszy set meczu wicelidera PlusLigi z ostatnią drużyną tabeli przyniósł niespodziankę. Siatkarze PGE Projektu Warszawa w hali Torwar jakby kontynuowali kiepską grę z poprzedniego, sensacyjnie przegranego spotkania. W końcu jednak przyszło przełamanie. A to bardzo złe wieści dla rywali, czyli Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa. Sytuacja tej drużyny w tabeli nadal jest fatalna.
Sytuacja Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa od dłuższego czasu staje się coraz bardziej rozpaczliwa. Na początku sezonu Częstochowianie byli ligowym rozczarowaniem, od kilkunastu tygodni walczą już o ligowy byt.
Kilka dni temu niespodziewanie sięgnęli po komplet punktów, pokonując targany problemami pozasportowymi JSW Jastrzębski Węgiel. Tyle że niemal wszyscy rywale z dołu tabeli, których goni Steam Hemarpol Politechnika, również zgarnęli po trzy punkty.
Piorunujący początek siatkarzy z Częstochowy. PGE Projekt Warszawa musiał ochłonąć
Na Torwarze siatkarze z Częstochowy również zaskoczyli jednak wyżej notowanych rywali. W pierwszym secie zaczęli budować przewagę dzięki zagrywce - problemy z jej przyjęciem miał m.in. Bartosz Bednorz. I w pewnym momencie goście wygrywali już 15:10.
Potem PGE Projekt Warszawa ruszył w pogoń, nieco zmniejszył straty, ale celu nie osiągnął. Liderem częstochowskiej ofensywy był Bartłomiej Lipiński, wynik na 25:20 ustalił Milad Ebadipour.
PGE Projekt pozostaje wiceliderem PlusLigi, ale i tutaj daleko do sielanki. W końcu podobnie jak rywale z Częstochowy, klub ze stolicy w tym sezonie zmienił już trenera. A w poniedziałek poniósł druzgocącą klęskę w trzech setach z walczącym o utrzymanie Cuprum Stilonem Gorzów.
Po tamtym meczu miejsce w składzie stracił Linus Weber. Niemca na pozycji atakującego zastępował Bartosz Gomułka. I akurat jemu w pierwszym secie środowego spotkania trudno było wiele zarzucić, skończył pięć z siedmiu piłek w ataku.
Drugiego seta gospodarze zaczęli dobrze, ale szybko wynik się odwrócił. Po sprytnym zagraniu Ebadipoura Częstochowianie objęli prowadzenie 11:9. Warszawianie tym razem nie pozwolili jednak, by rywale uciekli. A po błędzie Patrika Indry to PGE Projekt prowadził 20:18. Przewaga jeszcze wzrosła, gdy Bednorz zatrzymał Czecha blokiem. Wicelider PlusLigi wygrał 25:22.
Pomoc od Jakuba Kochanowskiego. Wicelider PlusLigi nie zawiódł, rywale na dnie
W trakcie drugiej partii do gry wszedł wracający po kontuzji środkowy Jakub Kochanowski. I pozostał na boisku na trzeciego seta, a rozgrywający Jan Firlej ochoczo korzystał z niego w ataku. Mistrz świata z 2018 r. otrzymał pięć piłek, na punkty zamienił cztery.
A jego zespół kontrolował całą partię. Narzucił tę kontrolę dobrymi zagrywkami - już na początku seta asami serwisowymi popisali się Bednorz i Tillie. Na nic przemowy trenera gości Ljubomira Travicy i niezła, 57-procentowa skuteczność w ofensywie jego drużyny. PGE Projekt powtórzył wynik z drugiej partii.
Ale czwarta partia wcale nie okazała się formalnością. Po wyrównanym początku to Częstochowianie objęli prowadzenie 11:9. Trzy kolejne akcje wygrali jednak gospodarze. Po ostatniej z nich boisko po zderzeniu z bandą musiał natomiast opuścić Damian Wojtaszek i do gry na libero wszedł Maciej Olenderek.
As serwisowy Kochanowskiego dał jednak PGE Projektowi prowadzenie 15:12. Przewaga jeszcze się powiększyła,Wojtaszek wrócił na boisko, a Warszawianie spokojnie doprowadzili sprawę do końca. Wygrali 25:19.
Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa do miejsca gwarantującego utrzymanie nadal traci cztery punkty. Ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań - przedostatniemu w tabeli InPost ChKS-owi Chełm pozostały cztery mecze.