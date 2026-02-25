Siatkarze zareagowali na sensacyjną porażkę. Sytuacja rywali staje się rozpaczliwa

Sytuacja Steam Hemarpol Politechniki Częstochowa od dłuższego czasu staje się coraz bardziej rozpaczliwa. Na początku sezonu Częstochowianie byli ligowym rozczarowaniem, od kilkunastu tygodni walczą już o ligowy byt.

Kilka dni temu niespodziewanie sięgnęli po komplet punktów, pokonując targany problemami pozasportowymi JSW Jastrzębski Węgiel. Tyle że niemal wszyscy rywale z dołu tabeli, których goni Steam Hemarpol Politechnika, również zgarnęli po trzy punkty.

Piorunujący początek siatkarzy z Częstochowy. PGE Projekt Warszawa musiał ochłonąć

Na Torwarze siatkarze z Częstochowy również zaskoczyli jednak wyżej notowanych rywali. W pierwszym secie zaczęli budować przewagę dzięki zagrywce - problemy z jej przyjęciem miał m.in. Bartosz Bednorz. I w pewnym momencie goście wygrywali już 15:10.

Potem PGE Projekt Warszawa ruszył w pogoń, nieco zmniejszył straty, ale celu nie osiągnął. Liderem częstochowskiej ofensywy był Bartłomiej Lipiński, wynik na 25:20 ustalił Milad Ebadipour.

PGE Projekt pozostaje wiceliderem PlusLigi, ale i tutaj daleko do sielanki. W końcu podobnie jak rywale z Częstochowy, klub ze stolicy w tym sezonie zmienił już trenera. A w poniedziałek poniósł druzgocącą klęskę w trzech setach z walczącym o utrzymanie Cuprum Stilonem Gorzów.

Po tamtym meczu miejsce w składzie stracił Linus Weber. Niemca na pozycji atakującego zastępował Bartosz Gomułka. I akurat jemu w pierwszym secie środowego spotkania trudno było wiele zarzucić, skończył pięć z siedmiu piłek w ataku.

Drugiego seta gospodarze zaczęli dobrze, ale szybko wynik się odwrócił. Po sprytnym zagraniu Ebadipoura Częstochowianie objęli prowadzenie 11:9. Warszawianie tym razem nie pozwolili jednak, by rywale uciekli. A po błędzie Patrika Indry to PGE Projekt prowadził 20:18. Przewaga jeszcze wzrosła, gdy Bednorz zatrzymał Czecha blokiem. Wicelider PlusLigi wygrał 25:22.

Pomoc od Jakuba Kochanowskiego. Wicelider PlusLigi nie zawiódł, rywale na dnie

W trakcie drugiej partii do gry wszedł wracający po kontuzji środkowy Jakub Kochanowski. I pozostał na boisku na trzeciego seta, a rozgrywający Jan Firlej ochoczo korzystał z niego w ataku. Mistrz świata z 2018 r. otrzymał pięć piłek, na punkty zamienił cztery.

A jego zespół kontrolował całą partię. Narzucił tę kontrolę dobrymi zagrywkami - już na początku seta asami serwisowymi popisali się Bednorz i Tillie. Na nic przemowy trenera gości Ljubomira Travicy i niezła, 57-procentowa skuteczność w ofensywie jego drużyny. PGE Projekt powtórzył wynik z drugiej partii.

Ale czwarta partia wcale nie okazała się formalnością. Po wyrównanym początku to Częstochowianie objęli prowadzenie 11:9. Trzy kolejne akcje wygrali jednak gospodarze. Po ostatniej z nich boisko po zderzeniu z bandą musiał natomiast opuścić Damian Wojtaszek i do gry na libero wszedł Maciej Olenderek.

As serwisowy Kochanowskiego dał jednak PGE Projektowi prowadzenie 15:12. Przewaga jeszcze się powiększyła,Wojtaszek wrócił na boisko, a Warszawianie spokojnie doprowadzili sprawę do końca. Wygrali 25:19.

Steam Hemarpol Politechnika Częstochowa do miejsca gwarantującego utrzymanie nadal traci cztery punkty. Ma do rozegrania jeszcze pięć spotkań - przedostatniemu w tabeli InPost ChKS-owi Chełm pozostały cztery mecze.

Bartosz Gomułka, atakujący PGE Projektu Warszawa CEV.eu materiały prasowe

Milad Ebadipour, kapitan drużyny z Częstochowy Piotr Matusewicz East News

Damian Wojtaszek jest w tym sezonie kapitanem PGE Projektu Warszawa Piotr Matusewicz East News

