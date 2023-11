Siatkarze w końcu zostali wysłuchani. Przełomowa zmiana w PlusLidze

O tym, że kalendarz siatkarski jest wyjątkowo napięty , nie trzeba nikogo przekonywać. Konieczność rozgrywania spotkań PlusLigi co kilka dni i łączenia występów na krajowych parkietach z rywalizacją w europejskich rozgrywkach już daje się we znaki zawodnikom, chociaż od inauguracji sezonu minęło raptem kilka tygodni.

Dyskusja wokół "przeładowanego" kalendarza siatkarskiego rozgorzała na nowo po meczu o Superpuchar Polski między Jastrzębskim Węglem i ZAKSĄ Kędzierzyn-Koźle. Spotkania z powodu urazów nie dokończyło trzech reprezentantów: Marcin Janusz, Norbert Huber i Łukasz Kaczmarek . Aleksander Śliwka, któremu w trakcie meczu dokuczały skurcze, wprost zaapelował o to, by zwrócić uwagę na trudną sytuację zawodników.