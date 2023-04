Siatkarze... uszkodzili sufit. Nietypowa sytuacja w meczu o finał

Problem z sufitem niegroźny. "Leci on jak liść i trwa to dobre 10 sekund"

O nietypowej sytuacji zaczęli również dyskutować kibice. W mediach społecznościowych pojawiły się pytania do klubu z Zawiercia - między innymi o to, jak ta "płytka" z sufitu w ogóle trzyma się na swoim miejscu .

Klub szybko wyjaśnił sytuację na Twitterze. “Dla wszystkich zmartwionych - kasetony w hali prawie nic nie ważą i nawet gdyby jeden spadł, to leci on jak liść i trwa to dobre 10 sekund. Gdyby sytuacja była choć trochę niebezpieczna, mecz zostałby przerwany. A teraz wracamy do siatkówki!" - takie wytłumaczenie znalazło się na oficjalnym profilu Aluronu CMC Warty. W innym wpisie, nawiązującym do dyskusji z kibicami, pojawił się z kolei żart o "morderczych kasetonach".