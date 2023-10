Siatkarze grają jak z nut. Niespodziewany lider "rozjechał" kolejnego rywala

Radomianie mieli problemy z przyjęciem, rywale celowali zagrywką przede wszystkim w Brodie'ego Hofera . Co prawda na chwilę zmniejszyli straty do trzech punktów, ale Projekt na nowo odskoczył po imponującym kontrataku wykończonym przez Artura Szalpuka . Bołądź zdobył łącznie aż dziewięć punktów, a warszawianie wygrali 25:19.

Enea Czarni Radom nawiązali walkę. Seta rozstrzygnął Artur Szalpuk

Gospodarze w połowie seta zmniejszyli straty do trzech punktów, udało im się zatrzymać blokiem Szalpuka. Wśród gospodarzy w ataku dobrze spisywał się Nikola Meljanac. Punkt zagrywką zdobył Michał Ostrowski i Graban zdecydował, że na boisko wróci Kevin Tillie - do rezerwy zszedł Grobelny. Tym razem Czarni byli bliżej rywali, ale w kluczowych chwilach Projekt nie dał się zaskoczyć. Szalpukowi nie szło w ataku tak, jak w dwóch poprzednich spotkaniach, ale to właśnie on zakończył seta asem serwisowym. Goście wygrali 25:21.