Trzeba patrzeć na to, co robią władze światowe. Myślę także o tym, co robi nasza liga, która próbuje zmieścić w międzynarodowy kalendarz system rozgrywek z szesnastoma drużynami. Dobrze, że jest w ogóle jakaś rozmowa i że chłopaki jasno i głośno zaczynają mówić, że im się to nie podoba

~ stwierdził.