Siatkarze byli już na deskach. Uciekli znad przepaści, wciąż mają szansę na medal

PGE Projekt Warszawa po raz trzeci z rzędu rywalizuje o brąz PlusLigi. Dwa razy wyszedł z tej walki zwycięsko i w tym sezonie, po półfinałowej porażce z Bogdanką LUK Lublin, jeszcze raz ma okazję zakończyć ligowe rozgrywki pozytywnym akcentem.

Asseco Resovia Rzeszów do Warszawy pojechała zaś w maksymalnie trudnej sytuacji, bez żadnego marginesu na błąd. O ile w pierwszym spotkaniu w hali Torwar stoczyła z PGE Projektem wyrównaną walkę, o tyle w drugim, przed własną publicznością, w jej szeregach było dużo chaosu. I to pozwoliło Rzeszowianom na ugranie tylko seta. W rywalizacji do trzech wygranych mieli na koncie dwie porażki.

W niedzielnym meczu ich trener Massimo Botti mógł skorzystać z Artura Szalpuka, który w poprzednim spotkaniu odegrał jedynie epizodyczną rolę przez problemy z łydkami. Pierwszy set w Warszawie był wyrównany - aż do stanu 17:17. Wtedy gospodarze odskoczyli jednak na trzy punkty przy zagrywkach Jakuba Kochanowskiego.

PGE Projekt skorzystał także z błędów rywali, którzy popełnili ich aż siedem - przy trzech Warszawian. Wygraną gospodarzy 25:21 ustalił atak Kochanowskiego.

Asseco Resovia Rzeszów nie przetrwała końcówki. Gospodarzom pomógł bohater z cienia

Na początku drugiej partii przewagę zaczęła budować Resovia, ale Warszawianie szybko skontrowali i doprowadzili do remisu po bloku Kochanowskiego. Z czasem znów to oni zaczęli budować przewagę. Karol Butryn doprowadził do remisu 13:13, ale dobra skuteczność gospodarzy pozwoliła im jeszcze raz odskoczyć.

W ofensywie prym wiódł Kevin Tillie, w końcówce nie zawiódł Bartosz Firszt, do tej pory będący nieco w cieniu. To siatkarz, który wskoczył do składu w miejsce kontuzjowanego Bartosza Bednorza - mimo transferu medycznego Aleksandra Śliwki - ustalił wynik partii na 25:22 dla PGE Projektu.

PlusLiga. PGE Projekt Warszawa nie wykorzystał szansy w trzecim secie. Wielki powrót Resovii

Przed trzecim setem Resovia była już pod ścianą. Tę partię obie drużyny zaczęły od punktowych bloków, ale dwupunktowe prowadzenie objęli gospodarze - kolejnym asem serwisowym popisał się atakujący Bartosz Gomułka. Po drugiej stronie problemy dopadły Szalpuka, którego zastąpił Lukas Vasina. Czech zanotował dobre wejście i po chwili goście objęli prowadzenie 10:9.

Ale to było tylko kilka udanych akcji Rzeszowian. Błyskawicznie załamała się ich ofensywa. Butryn został zmieniony przez Jakuba Buckiego i przy stanie 14:10 dla PGE Projektu Botti wykorzystał ostatnią przerwę.

Resovii tlen podał Yacine Louati, który po wejściu z ławki pomógł drużynie zagrywką. Przegrywała tylko 17:18, po chwili blok doprowadził do remisu 19:19, a przed końcówką Rzeszowianie nawet prowadzili. Ich blok zatrzymał na środku Kochanowskiego, kontratak wykończył Bucki, i goście niespodziewanie wygrali 25:22.

Poszli też za ciosem na początku czwartej partii, po mocnej zagrywce Cebulja prowadzili 4:1. Warszawianie szybko zdołali jednak odpowiedzieć, na tablicy wyników był remis 6:6. Tyle że rywali to nie zatrzymało. Nalepka przerwał grę przy prowadzeniu gości 12:9, ale tuż po jego przemowie PGE Projekt przegrał trzy kolejne akcje. Zagrywką rywalom pomógł Cebulj, w ataku do Słoweńca dołączył Bucki. Resovia wykorzystała szansę, wygrała 25:18 i doprowadziła do tie-breaka.

Tie-break zdecydował. To nie koniec emocji w walce o medal PlusLigi

W piątej partii prowadzenie 4:2 objęli Warszawianie. Znakomicie decydującego seta rozpoczął Gomułka. Wtedy jednak nastąpił kolejny w tym meczu zwrot akcji. Przy zagrywkach Cebulja pięć akcji z rzędu wygrali goście. Firszta zastąpił Śliwka, lepiej funkcjonować zaczął serwis PGE Projektu.

I przewaga gości topniała. Kiedy został z niej punkt, Resovia jeszcze raz jednak pokazała pazur. Goście zablokowali atak Gomułki i znów odskoczyli na trzy "oczka". W końcówce asem serwisowym popisał się jeszcze Louati, Resovia wygrała 15:12, a nagrodę dla MVP spotkania otrzymał Bucki.

Rywalizacja o trzecie miejsce będzie więc trwać - do zdobycia medalu potrzebne są trzy zwycięstwa. Czwarte spotkanie 6 maja w Rzeszowie, transmisja na antenach Polsatu Sport.

Kadr z meczu PGE Projekt Warszawa - Asseco Resovia Rzeszów Piotr Nowak PAP

Siatkarze PGE Projektu Warszawa Piotr Nowak PAP

Bartosz Gomułka w bloku, za siatką Klemen Cebulj Piotr Nowak PAP

Bartosz Firszt - najlepsze akcje MVP meczu Asseco Resovia Rzeszów - PGE Projekt Warszawa Polsat Sport