Siatkarze Enea Czarni Radom aż 752 dni czekali na zwycięstwo w PlusLidze przed własną publicznością. Ta sztuka udała im się w meczu 14. rundy przeciwko Barkomowi Każany-Lwów, które gospodarze wygrali 3:1 . Dla podopiecznych Waldo Kantora, który niedawno w roli trenera zastąpił Pawła Woickiego, jest to o tyle ważne zwycięstwo, że może okazać się kluczowe w walce o utrzymanie.

Spotkanie efektowną kiwką przy siatce zakończył rozgrywający Vuk Todorović, pieczętując tym samym triumf swojej drużyny. Po tej akcji Meljanac, zamiast podbiec do kolegów i z nimi celebrować zwycięstwo, ruszył na trybunę zajmowaną przez najzagorzalszych kibiców Czarnych i to z nimi świętował przełamanie fatalnej passy.

A ten gdzie pobiegł? Oszalał! Nieprawdopodobny numer! To jest szalony gość

Nikola Meljanac zaskakuje od początku sezonu. I jest niezwykle skuteczny