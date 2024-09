Siatkarz zobaczył, co dzieje się w Polsce i nie wytrzymał. Zaczął wyliczać

Niewykluczone, że na parkiecie zobaczymy Juana Ignacio Finoliego , który przed sezonem dołączył do Jastrzębskiego Węgla. Argentyński rozgrywający, który w przeszłości poza ojczyzną grał w Belgii, Niemczech, Włoszech, Hiszpanii i Rumunii, dopiero stawia pierwsze kroki w Polsce. Po tym jednak, jak zobaczył, co dzieje się w środowisku siatkarskim w naszym kraju nie wytrzymał i postanowił podzielić się swoimi spostrzeżeniami. A te z pewnością ucieszą kibiców dyscypliny.

"Jestem pod wrażeniem ogromnego zainteresowania siatkówką w Polsce, bo na każdym kroku widać, jak ważną dyscypliną jest tutaj siatkówka. Dla mnie to też jest najważniejsza rzecz tutaj i coś mi się najbardziej podoba" - zaczął Finoli w rozmowie z plusliga.pl. Po czym zaczął wyliczać inne aspekty życia w Polsce , które przykuły jego uwagę.

Oczywiście oprócz aspektu sportowego są też przyjemne miasta i bardzo dobre warunki do życia, ale najważniejsza w tym wszystkim jest siatkówka i świetna atmosfera wokół niej. Tam gdzie siatkówka ma się dobrze ja też świetnie się odnajduję

Juan Ignacio Finoli: W Polsce są fantastyczni kibice

Na tym jednak nie koniec - argentyński siatkarz postanowił też zdradzić, dlaczego przyjął ofertę Jastrzębskiego Węgla . "Od wielu rodaków i dobrych kolegów słyszałem, że PlusLiga to są znakomite rozgrywki, w których warto grać. W Polsce są fantastyczni kibice, którzy śledzą siatkówkę z dużym zainteresowaniem i nie brakuje naprawdę dobrych zespołów" - powiedział.

Rozgrywający przyznał, że "z dużym entuzjazmem" zgodził się na propozycję dołączenia do ekipy aktualnego mistrza Polski. Co więcej, gdy rozglądał się za nowym klubem, wprost powiedział swojemu menedżerowi, że dla niego priorytetem jest podpisanie umowy właśnie z Jastrzębskim Węglem.

"Uważam, że to ważny krok w mojej karierze i też okazja do poznania nowego kraju, nowej kultury i środowiska do gry. Jestem w Polsce już od dwóch miesięcy i bardzo mi się tutaj podoba. Czuję się w Jastrzębskim Węglu naprawdę dobrze" - zadeklarował.